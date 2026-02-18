México eligió el estadio Cuauhtémoc de Puebla para duelo premundialista vs. Ghana

Veinticuatro horas después de que se anunciara a Ghana como rival de México para el próximo 22 de mayo en la última fase de la preparación mundialista del Tricolor, este miércoles quedó confirmado que dicho encuentro se llevará a cabo en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

Los encargados de dar a conocer el anuncio oficial sobre la sede de este encuentro fueron el técnico nacional Javier Aguirre, acompañado de Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Duilio Davino, director deportivo de las Selecciones Nacionales y Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.

Dicho encuentro será el inicio de los últimos tres juegos en la última fase de preparación del Tricolor, que iniciará precisamente con este encuentro con la selección africana, buscando que el cuadro dirigido por Javier Aguirre tenga contacto con el estilo africano que enfrentará en el duelo de debut mundialista el 11 de junio contra Sudáfrica.

Puebla, la casa del deporte en México. 🎽⚽



🏟️ Jugaremos ante Ghana en el Cuauhtémoc, estadio ubicado en una ciudad donde el deporte es prioridad.

Rival competitivo, en la altura y justo antes del Mundial, destacaron Ivar Sisniega y Duilio Davino en conferencia de prensa. 🎙️… pic.twitter.com/MlADQsSL8u — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 18, 2026

Los otros dos encuentros programados son contra Australia el 30 de mayo en Pasadena, California, donde México se despedirá de la afición mexicana de Estados Unidos con un partido de agradecimiento por su apoyo incondicional en los 48 encuentros que sostuvieron en el proceso mundialista 2022-2026 en la Unión America.

El tercer encuentro será contra Serbia en sede por designar en la República Mexicana el 4 de junio, una semana antes del debut mundialista y donde Javier Aguirre prácticamente definirá la alineación para el debut contra los Bafana Bafana en la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca (Banorte).

México vuelve a jugar en este estadio después de que el pasado 12 de octubre de 2024 empató con el Valencia de España en un duelo con jugadores que militan en la Liga MX y ahora regresan a este escenario que en el Mundial 1986 fue sede oficial con partidos como el de Italia contra Argentina.

¡En Puebla se respira futbol y se sabe! 😤⚽



Javier Aguirre nos cuenta lo emocionado que está de que podamos regresar a Puebla para medirnos ante un rival de nivel como lo es la Selección de Ghana.🎙️#SomosMéxico🇲🇽 #ÚltimaEscala pic.twitter.com/GewT8FM7Sx — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 18, 2026

Saldo positivo contra Ghana

La Selección de México ha enfrentado en cuatro ocasiones a Ghana en duelos de preparación con un saldo favorable de cuatro triunfos, con seis goles a favor y solo uno en contra. El cuadro africano cuenta con cuatro participaciones en la Copa del Mundo: Alemania 2006, en Sudáfrica 2010, en Brasil 2014 y en Qatar 2022. Las “Estrellas Negras” no pudieron clasificar a Rusia 2018.

¡Nos vemos en el Cuauhtémoc! 🏟️



Nuestro partido de preparación ante Ghana se llevará a cabo en el bellísimo estado de Puebla. 🥰👏



Todos los detalles ➡️ https://t.co/TUpktFKKhL#ÚltimaEscala 🇲🇽 #SomosMéxico pic.twitter.com/poqOSHcZMG — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 18, 2026

La representación del país africano ya disputó un total de 15 partidos en una justa mundialista, de los cuales ganó cinco, empató en tres ocasiones y perdió siete veces. Para el Mundial 2026, con tres sedes por primera ocasión en la historia: Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Ghana fue ubicada en el Grupo L y se medirá ante Panamá el 17 de junio; Inglaterra, el 23 del mismo mes; y cerrará la fase regular el 27 de junio.

