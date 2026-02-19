Así será la nueva pickup EV de Ford por solo $30,000 dólares

La próxima jugada de Ford apunta directamente al corazón del mercado masivo. La compañía confirmó avances clave de su futura camioneta mediana 100% eléctrica, un modelo que buscará combinar precio competitivo, eficiencia estructural y soluciones técnicas propias de segmentos más costosos.

El objetivo es claro: lanzar en 2028 una pickup con un precio cercano a $30,000 dólares, cifra que podría cambiar las reglas del juego en Norteamérica.

Lejos de adaptar un vehículo de combustión, el proyecto nace sobre una arquitectura inédita desarrollada exclusivamente para eléctricos.

Esta decisión permite optimizar espacio, peso y costos desde el primer tornillo. Según la compañía, el nuevo modelo ofrecerá incluso más espacio interior que un SUV compacto como el Toyota RAV4, gracias a un mejor empaquetado de baterías y componentes.

Plataforma exclusiva y producción optimizada

La base de esta camioneta es la plataforma Universal Electric Vehicle (UEV), creada con la intención de reducir complejidad y maximizar autonomía sin disparar el precio final. A diferencia de propuestas anteriores, aquí no hay compromisos heredados de motores térmicos.

El equipo de desarrollo adoptó un enfoque tipo “skunkworks”, repensando cada pieza para hacerla más ligera o más eficiente. Uno de los avances más destacados es el uso de gigantescas fundiciones estructurales conocidas como “unicastings”. Estas reemplazan decenas de piezas soldadas y permiten reducir el peso en 27% frente a competidores directos.

La Ford Maverick 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

La producción se concentrará en Louisville, Kentucky, en una planta dedicada. Este método no solo simplifica el ensamblaje, sino que reduce tiempos y costos industriales.

Batería LFP y arquitectura simplificada

El corazón energético estará compuesto por celdas LFP prismáticas (litio hierro fosfato), entre 20% y 30% más económicas que químicas premium. Aunque su densidad energética es menor, Ford compensa con mejoras aerodinámicas y electrónicas.

La arquitectura zonal reduce la cantidad de procesadores a solo cinco CPUs desarrolladas internamente. Además, el sistema eléctrico de 48 voltios disminuye el uso de cobre y la resistencia en los cables. El arnés es 4,000 pies más corto y 22 libras más ligero que el del Ford Mustang Mach-E.

Otro componente clave es el “E-box”, que integra electrónica de potencia y carga bidireccional. Esto permitirá alimentar herramientas, equipos de trabajo o incluso servir como respaldo energético para una vivienda.

En materia aerodinámica, el techo con forma de lágrima reduce la resistencia en más de 15% respecto a pickups tradicionales. Las pruebas en túnel de viento indican que el diseño puede aportar hasta 50 millas adicionales de autonomía con la misma batería.

Ford Maverick 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Diseño, nombre y estrategia comercial

Aunque Ford no ha mostrado imágenes oficiales ni cifras finales de autonomía o tiempos de carga, el modelo contará con maletero delantero y una caja trasera optimizada para minimizar turbulencias.

Existe la posibilidad de que la marca recupere el nombre Ford Ranchero, una denominación histórica utilizada entre los años 60 y 70. La solicitud reciente de registro de marca alimenta esa especulación.

Las ventas comenzarían en 2027, un año antes del lanzamiento pleno del modelo 2028, con el diseño definitivo confirmado este mismo año.

Esto llega tras la cancelación del Ford F-150 Lightning, un proyecto que enfrentó cuestionamientos por rentabilidad.

