El gobierno de Trump “está violando derechos fundamentales de los estadounidenses”, acusa Vanessa Cárdenas

Las operaciones migratorias del gobierno del presidente Donald Trump no solamente han tenido impacto en las familias migrantes, sino en las poblaciones donde residen estas personas y en la economía, además de desatar alertas sobre violaciones a derechos civiles incluso contra estadounidenses.

“Una de las razones porque este momento es tan peligroso y sin precedentes es porque estamos viendo que el gobierno federal está violando derechos fundamentales de los estadounidenses”, expuso Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice.

En la conversación con este diario, Cárdenas, cuya organización se coordina con otras a nivel nacional, expresó preocupaciones sobre cómo agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también están agrediendo a estadounidenses que deciden alzar la voz contra operativos violentos, como en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, donde Renee Good y Alex Pretti fueron asesinados a balazos por agentes federales.

Recientemente hicieron pues un pronunciamiento específico sobre violaciones de derechos civiles, el debido proceso, justamente en el aniversario de Martín Luther King, me acuerdo muy bien, incluso publicamos esto. ¿Por qué es importante ese mensaje que mandaron en conjunto varias organizaciones civiles para sobre lo que está ocurriendo con la inmigración en este momento?

“Líderes de derechos civiles, desde líderes de organismos afroamericanos, de organismos obviamente latinos, de organismos que defienden los derechos de las personas asiáticas, todos se están uniendo para básicamente mandar un mensaje urgente que este momento no tiene precedentes y las violaciones a nuestros derechos de expresión libre, como dicen el First Amendment, la primera enmienda de la Constitución, los ataques a tener la ciudadanía por nacimiento, que sabemos que es algo fundamental de este país; los ataques a la Cuarta Enmienda, la Quinta Enmienda, cosas fundamentales, el derecho a tener un abogado, el derecho a tener un proceso justo, un juicio justo, el derecho a tener acceso a otra vez a abogados.

“Otro punto muy importante es que el hecho de que ICE ahora está arrestando a las personas sin tener una orden de un juez. Es muy alarmante ver el abuso de poder desenfrenado de que esta administración está implementando. Por eso vemos a tantas voces, incluyendo líderes de derechos civiles, que están mandando un mensaje que este caos debe terminar, que este abuso de poder no debe ser aceptable y que es momento de que todos los estadounidenses se opongan a esta agenda que está haciendo tanto daño, no solamente a los inmigrantes, sino a toda la población”.

Me llama mucho la atención un elemento. Cubriendo inmigración desde diferentes perspectivas, me doy cuenta que las organizaciones, como las de ustedes, se enfocaron durante los últimos años en proponer, por ejemplo, una reforma migratoria, defender ciertos derechos particulares para las personas con DACA, para los Dreamers, pero ahora están en un momento donde se han vuelto más a la defensiva, es decir, están viviendo como una especie de retroceso en el sentido de tener que defender derechos que se tenían ganados. ¿Es correcto esta perspectiva o estoy totalmente equivocado de eso?

“No, no estás equivocado, Jesús. Mira, yo he estado trabajando en este tema de derechos de los inmigrantes de la reforma migratoria por décadas y no soy la única. Personas como Angélica Salas, de CHIRLA, varios líderes de las coaliciones más grandes del país han estado luchando con este tema por muchísimos años. Y aquí el punto central es que estamos donde estamos por el hecho de que el Congreso no ha sabido lidiar con este tema.

“Lo que es diferente ahora es que tenemos un líder en este país, un político que ha usado este tema como una estrategia política para avivar el odio y la división entre un segmento de la población y que eso le ha abierto las puertas a llegar al poder y ahora que él está implementando una agenda antiinmigrante que nos está haciendo más pobres, nos está dividiendo más y nos está haciendo menos seguros. Sí podemos decir que hemos retrocedido en términos de los derechos de los inmigrantes”.

Cárdenas hace una reflexión, a pesar de los abusos que enlista…

“En este momento pienso que las cosas han cambiado, porque estas últimas semanas, estos últimos meses, la gente está viendo Lo que un sistema violento, lo que un sistema que solo se enfoca en deportaciones está haciendo a nuestras comunidades. La luz a lo largo de este túnel tan oscuro es que estamos viendo que hay gente que se está uniendo a nuestro movimiento, llamando por reformas, y que está rechazando esa violencia, esa agresividad. Esa agenda de solo deportar, deportar, deportar. Pienso que esa es la luz en este camino y es una oportunidad para que todos nosotros, primeramente, traigamos más gente a nuestro movimiento por una reforma.

“Segundo, que demandemos que este Congreso rechace las políticas públicas de Trump. Y de que en noviembre tenemos la oportunidad de mandar un mensaje claro de que queremos soluciones, no queremos slogans y queremos soluciones que sean consistentes con nuestros valores y también con nuestros intereses”.

Mencionó al inicio varios aspectos que tienen que ver con lo que está ocurriendo en este momento. De esa lista, ¿cuál es el aspecto más preocupante en el que coinciden con los grupos con los que trabajan?

“En este momento lo más importante es frenar los abusos de poder de ICE y de la Patrulla Fronteriza. Porque realmente esto es ya se ha ido a más de los extremos. Todos los días estamos mirando en videos, en testimonios de la gente, las violaciones flagrantes que están pasando en nuestro país y es supremamente importante que los demócratas se mantengan fuertes y que demanden que esto pare. No se le puede dar ni un centavo más al Departamento de Seguridad Nacional, específicamente a ICE y a CBP. Y, de hecho, deberíamos quitarles el dinero que ya se les ha dado, porque recordemos que se les dio $170 mil millones de dólares, que es una cantidad increíble, porque es más que el dinero que se le está dando al FBI y a otras agencias de seguridad.

“¿Por qué este momento es tan difícil? Porque lastimosamente nosotros no pensamos que Trump va a cambiar. […] Aunque estamos escuchando algunos de que hay cambios entre comillas, en realidad no vemos eso traducido a nivel local. Por eso es tan importante que la gente continúe organizándose. Todavía necesitamos observadores constitucionales que estén documentando lo que está pasando a nivel local”.

Hay un aspecto importante y que está creciendo el tema de inmigración como un elemento dentro del proceso electoral de las elecciones intermedias este año y que son en noviembre. Sin embargo, por ejemplo, estamos viendo algunos demócratas apoyaron una primera votación en la Cámara justamente para ampliar el presupuesto, para asignar este nuevo presupuesto. Además, no cualquier demócrata, siete demócratas en particular, tres de ellos del Caucus Hispano. Es decir, ¿qué mensaje están mandando estos demócratas particularmente? ¿Y ustedes cómo de algún modo presionarían al Congreso y particularmente estos congresistas?

“La realidad es que los demócratas tienen mucho camino por andar en términos de volver a tener la confianza del electorado en este tema de migración. Y lastimosamente todavía sentimos que muchos han apoyado este crecimiento de ICE y de CBP. Y también hemos escuchado de algunos, por ejemplo, el congresista [Tom] Suozzi de Nueva York, que es un moderado, que él básicamente se ha disculpado con sus votantes y ha dicho que él no debería haber votado por darle más dinero a ICE en CBP. Entonces yo pienso que vamos a ver más de eso.

“Sin embargo, para tu pregunta, siento que los demócratas tienen que estar ser bien sólidos y dejar bien en claro que lo que está pasando es inaceptable y hasta ahora, por lo menos en estas últimas semanas de negociaciones, estamos viendo que hay unidad. De hecho, estamos viendo de personas como el senador [Rubén] Gallego, hasta senadores como la senadora [Elizabeth] Warren, que están en diferentes posiciones ideológicamente. pero están bien unidos en mandar ese mensaje que no más fondos a ICE.

¿Cuál es el mensaje para aquellas personas, las familias mixtas, aquellas que pueden tener algún tipo de riesgo de deportación o que conozcan a alguien que pueda tener algún tipo de riesgo y que incluso gente que quiera apoyar en manifestaciones?

Es una pregunta muy importante. Para personas afectadas o personas que son indocumentadas o de familias mixtas, lo más importante en estos momentos es que estén en contacto con un abogado, con organismos a nivel local que están haciendo un trabajo tremendo en términos de ayudar y preparar y apoyar a las personas. Es importante que todos tengan sus documentos a la mano, que se aseguren que tienen los récords de sus hijos, del banco, todo en orden, para evitar cualquier confusión en eso. Es importante también que se protejan.

“El otro punto para personas que son ciudadanos y que se sienten cómodos 100% tenemos que ayudar a crear ese movimiento en contra de las acciones de esta administración, o sea que es importante protestar de una forma pacífica, siempre informándonos de nuestros derechos, pero es importante porque el único lenguaje que los políticos entienden es el lenguaje del poder político y eso se demuestra participando, mostrando que la gente, los ciudadanos, los votantes están en contra de estas medidas.

“En realidad no es una exageración decir que este es un momento clave para nuestra democracia. Esta semana ya escuchamos de Steve Bannon, que es un asesor de Trump, que él dijo que ellos quieren tener a ICE en los centros de votación este año. Sabemos que ellos quieren suprimir el voto latino particularmente, porque saben que nosotros podemos hacer la diferencia.

Nota: Esta entrevista fue editada para mejor claridad.

Sigue leyendo:

· Agentes del ICE ventilan sus frustraciones en foro online

· Abogada de inmigración deja Minnesota tras decir a un juez que su trabajo “apesta”

· Noem anuncia que todos los oficiales del DHS en Minneapolis tendrán cámaras corporales