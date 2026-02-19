ICE lleva a Estados Unidos de un estado de derecho a un “gobierno por la fuerza”, advierte congresista Luz Rivas

La congresista demócrata Luz Rivas (California) envía una carta al director de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para aclarar el reporte sobre el memorando secreto que permite a agentes ingresar con violencia a viviendas, incluso in una orden judicial.

“Estas son señales de alerta de que nuestro país está pasando del estado de derecho al gobierno por la fuerza“, acusó Rivas en la carta de la que este diario obtuvo una copia. “Nuestro país está pasando de una democracia al autoritarismo. Y el (ICE) es la punta de lanza del declive de nuestra democracia”.

En la misiva, la congresista Rivas recuerda que el 7 de enero de 2026, denunciantes anónimos revelaron la circulación del memorando secreto que otorgaba “la facultad de entrar por la fuerza a domicilios particulares sin orden judicial”.

“Esto constituye una violación de la Cuarta Enmienda, que protege a todas las personas contra registros e incautaciones irrazonables. Las acciones del ICE son irresponsables e inconstitucionales. Deben cesar de inmediato”, insta la congresista.

Los reportes confirmados por este diario indican que ICE autoriza a sus agentes ingresar a viviendas bajo órdenes administrativas, no judiciales firmadas por un juez. Rivas agrega que el memorando “constituye una política inconstitucional”.

“[Se] pretende autorizar a los agentes del ICE a utilizar una orden administrativa, mediante el Formulario I-205, para permitirles entrar por la fuerza a los domicilios de ciertos extranjeros sin orden judicial o sin el consentimiento de la persona”, expone en su carta a Lyons. “El Formulario I-205 está firmado por cualquier agente supervisor del ICE, no por un magistrado imparcial”.

Además de la violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución, la congresista recuerda que el memorando contradice el Programa Básico de Capacitación para el Control de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Según la denunciante, ‘una orden de expulsión/deportación NO autoriza por sí sola ningún tipo de registro amparado por la Cuarta Enmienda'”, agrega la carta. “Nuestro país se basa en el fundamento constitucional del debido proceso y los derechos inalienables de todos”.

Ese memorando secreto que autoriza acciones inconstitucionales, agrega Rivas, se suma a las violaciones al debido proceso en operativos migratorios.

“La única razón lógica para estas acciones es evitar un registro documental y eludir la rendición de cuentas pública”, acusa la demócrata, quien representa el Distrito 29 en California, el cual tiene 65.74% de población hispana o latina.

