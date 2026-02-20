ICE detiene y encadena al hijo de congresista colombiana

La representante a la Cámara por Bolívar, Ángela María Vergara, denunció públicamente que su hijo, Rafael Alfonso Vergara, se encuentra detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en condiciones que calificó como “inhumanas”, pese a que —según afirmó— cuenta con permiso de trabajo vigente, tiene seguridad social y no registra antecedentes penales.

De acuerdo con la congresista, el joven fue tratado como un delincuente de alta peligrosidad e incluso habría permanecido “encarcelado y encadenado” durante su reclusión en un centro de detención en Luisiana.

Detención en medio de proceso de asilo

Vergara aseguró que su hijo se encontraba a la espera de una audiencia de asilo programada para 2028 cuando fue detenido por agentes migratorios. Según su versión, el arresto se produjo sin justificación clara, lo que ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento aplicado en su caso.

Ante la situación, la legisladora solicitó la intervención del Gobierno de Colombia y de la Cancillería para garantizar la protección de su hijo y su eventual retorno al país. También pidió atención para otros colombianos que, asegura, atraviesan situaciones similares en Estados Unidos.

“Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo. Hombres y mujeres que llevan meses privados de la libertad, esperando un vuelo para regresar a casa o una intervención del Estado colombiano que les devuelva la esperanza”, escribió en la red social X.

Polémica en redes y contexto político

La denuncia generó una intensa conversación en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que la congresista sería simpatizante de Donald Trump e incluso que habría celebrado su triunfo electoral. No obstante, Vergara negó esa versión y aseguró que el video que circula en internet no corresponde a ella.

“La del video no soy yo. Es paradójico y profundamente injusto que se caricaturice y se utilice políticamente mi dolor como madre, recurriendo a montajes y a la distorsión de la verdad”, escribió.

La detención ocurre en un contexto de endurecimiento de la política migratoria bajo la administración Trump, que desde el inicio de su mandato ha reiterado su intención de intensificar arrestos y deportaciones de personas que no cuenten con estatus legal definitivo en el país.

