La administración Trump pretende retrasar los permisos de trabajo a solicitantes de asilo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso una regulación que restringiría, hasta por un año, la emisión de permisos de trabajo a quienes soliciten asilo en Estados Unidos.

Durante más de 30 años, la ley estadounidense les ha permitido a los funcionarios de inmigración otorgar permisos de trabajo a solicitantes de asilo cuando sus casos llevan al menos 180 días pendientes.

Bajo dicho enfoque, generalmente los extranjeros que solicitaban refugio recibían un permiso para poder laborar hasta por 150 días a partir de la fecha en que hubieran completado un formulario de asilo. Además, dicha autorización podría extenderse 30 días más en los casos de personas que cumplieran con todos los requisitos exigidos por las autoridades migratorias.

Sin embargo, en la propuesta presentada de manera formal por la administración Trump, la recepción de solicitudes de permisos de trabajo para solicitantes de asilo quedaría suspendida hasta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) llegue al punto donde decida todos los casos de asilo, lo cual en promedio llevaría hasta 180 días en el mejor de los casos, pues el proceso es lento y el gobierno va muy retrasado para tratar de acelerarlo.

De hecho, el USCIS actualmente gestiona más de 1.4 millones de solicitudes de asilo pendientes, lo cual refleja lo atrasado que va en sus procedimientos.

Los solicitantes de asilo en Estados Unidos podrían enfrentarse a trabas en el proceso para acceder a un permiso temporal de trabajo. (Crédito: Gregory Bull / AP)

Otro punto a destacar en la propuesta de replantear el mecanismo para otorgar permisos de trabajo para solicitantes de asilo es que, en caso de aprobarse, estas personas ahora obligatoriamente tendrían que esperar un año para pedirlo en lugar de 180 días como se venía haciendo.

De manera adicional, se plantea descalificar a los inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos sólo con el objetivo de conseguir un permiso de trabajo asumiendo un falso rol de solicitantes de asilo bajo el argumento de haber huido por ser perseguidos en sus naciones de origen.

“Durante demasiado tiempo, una solicitud de asilo fraudulenta ha sido una vía fácil para trabajar en Estados Unidos, saturando nuestro sistema de inmigración con peticiones sin fundamento.

Proponemos una reforma del sistema de asilo para hacer cumplir las normas y reducir el retraso heredado de la administración anterior”, señaló el DHS mediante un comunicado.

