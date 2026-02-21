Lakers preparan aumento significativo de precio de entradas para 2026-27

Con el Crypto.com Arena prácticamente lleno en cada jornada, Los Angeles Lakers se encaminan a aplicar un fuerte incremento en el precio de sus abonos para la temporada 2026-27. La organización ya envió los formularios de renovación a sus aficionados, confirmando un ajuste que supera ampliamente el del ciclo anterior y que coincide con la nueva etapa bajo la propiedad de Mark Walter, quien adquirió la franquicia con una valoración de $10 mil millones de dólares.

Los datos de asistencia ayudan a entender el contexto. En los primeros 26 partidos como locales durante la campaña 2025-26, el equipo registra una media de 18,877 espectadores, de acuerdo con ESPN Research. La capacidad oficial para encuentros de los Lakers es de 18,910 asientos, lo que representa una ocupación del 99.8%. La demanda, al menos en términos de presencia en el estadio, se mantiene casi total.

🚨 The Lakers are planning to have MAJOR price increases to their tickets next season, per @mcten



A longtime Lakers season ticket holder told ESPN his season ticket prices went up 45.9%, from $6,192 to $9,035 🤯 pic.twitter.com/s9C1j3nkLr — LakersMuse (@LALMuse) February 22, 2026

El aumento, sin embargo, ha llamado la atención por su magnitud. Abonados del nivel 300 compartieron documentación en la que se refleja que el costo pasará de $6,192 dólares en la temporada 2025-26 a $9,035 dólares en 2026-27. Un año antes, en 2024-25, el mismo paquete tenía un valor de $5,494 dólares. El salto proyectado equivale a un 45.9%, muy por encima del 12.7% aplicado en el último proceso de renovación.

No todos los incrementos son idénticos, pero sí significativos.

La franquicia confirmó oficialmente la medida. “Estamos ajustando los precios de los abonos de temporada para la próxima temporada”, señaló el equipo, según reveló ESPN. “Las actualizaciones reflejan el panorama actual del mercado y la demanda”.

Nuevo ciclo empresarial y discurso deportivo

El anuncio se produce en un momento de transición interna. Tim Harris, presidente de operaciones comerciales, comunicó que dejará su puesto al finalizar la temporada. Como posible reemplazo aparece Lon Rosen, quien se ha desempeñado como vicepresidente ejecutivo y director de marketing de los Dodgers durante más de una década. Cabe recordar que ese equipo, también bajo la órbita de Walter en Los Ángeles, estableció la temporada pasada un récord de asistencia con 4,012,470 aficionados en fase regular rumbo a su segundo campeonato consecutivo de Serie Mundial.

En el mensaje enviado a los abonados, Harris apeló al peso histórico y a las figuras actuales del plantel para contextualizar el ajuste. “Los Lakers son icónicos. Las expectativas siempre son altas. Cada temporada se trata de ganar un nuevo título. Cada temporada se trata de competición de élite y baloncesto de primer nivel, porque nada se compara con el éxito con los Púrpura y Oro”.

“Luka (Doncic) está moldeando el presente y el futuro del baloncesto en tiempo real con visión, control e impacto cada noche. LeBron (James) sigue definiendo lo que significan la longevidad, la excelencia y el liderazgo en esta liga. Año tras año, el punto de referencia se mantiene. El poder estelar de Austin no tiene límite; su dedicación al baloncesto es inigualable.

“Con una plantilla liderada por la mente de baloncesto de élite de JJ Redick, los Lakers hacen de cada partido un espectáculo. Esto es baloncesto completo. Es la combinación de talento y liderazgo lo que coloca a los Lakers a la vanguardia del deporte.”

Sigue leyendo:

· Se retira Chris Paul, leyenda de los Clippers y la NBA

· Shaquille O’Neal destaca el aporte de los latinos en la NBA

· Stephen Curry volverá a la competencia de triples de la NBA en 2027