Celebran en Los Ángeles la llegada del Año Nuevo Lunar

Con el 127° Desfile del Dragón Dorado, Chinatown celebró este sábado 21 de febrero la llegada del Año Nuevo Lunar, evento organizado por la Cámara de Comercio China de Los Ángeles.

Miles de personas acudieron al tradicional Barrio Chino de Los Ángeles para presenciar la celebración, con la participación de los bailarines de dragones y leones por parte de algunos de los grupos culturales que se presentaron en el colorido festejo.

“Son únicos de nuestra cultura, de la cultura china, y por eso a la gente le encanta verlos. También son artistas marciales, y por eso son muy hábiles”, dijo la presidenta del desfile y vicepresidenta de la Cámara de Comercio de China en Los Ángeles, Mamie Hong Weinberg, en una entrevista con la cadena ABC.

Sigue leyendo: Mujer de 60 años es asaltada y apuñalada al menos en 12 ocasiones en Chinatown, en Los Ángeles

Para el evento de este año, el desfile tomó como tema la “Unidad en la comunidad”, en el que se presentó una selección de actuaciones en vivo junto con la participación de dignatarios y líderes empresariales locales.

Para el 127° Desfile del Dragón Dorado también se contó con algunas actuaciones de salsa y de ballet folclórico de varios grupos internacionales.

Sigue leyendo: Accidente en Chinatown: Un muerto y un herido por conductor de camioneta SUV que se estrelló contra una banca de autobús

“Aunque celebramos el Año Nuevo Lunar, también celebramos a nuestros vecinos. El Barrio Chino no está compuesto solo por chinos. Actualmente también viven personas de todo tipo de nacionalidades, así que queríamos celebrarlo“, añadió Hong.

En el cierre del festejo en el Barrio Chino de Los Ángeles se detonaron alrededor de 10,000 petardos al final del desfile, que tuvo una milla de longitud.

Sigue leyendo: Expandilleros en Los Ángeles: la vida después de la violencia

“Es la culminación de nuestra celebración del Año Nuevo Lunar, un momento de unión y bienvenida al nuevo año, lleno de luz y brillo. Se deshace de todo lo malo del año pasado y da la bienvenida al nuevo”, expresó la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de China en Los Ángeles.

Sigue leyendo:

· Signos del zodiaco chino que manifiestan abundancia a partir del 20 de febrero

· El Año Nuevo Chino 2026 acelera un cambio trascendental para 5 signos

· Año Nuevo Lunar 2026: el número que trae fortuna a tu signo chino