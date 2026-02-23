El horóscopo del 23 al 28 de febrero favorece a 3 signos del zodiaco

La semana del 23 al 28 de febrero de 2026 llega con una energía armoniosa, desde el punto de vista astrológico.

La conexión entre Venus, planeta del amor y la armonía, y Júpiter, el gran benefactor asociado con expansión y oportunidades, crea un clima astral excepcionalmente favorable.

Al mismo tiempo, la Luna potencia la intuición y la claridad emocional. Esta combinación genera una corriente de apoyo suave pero poderosa, dicen predicciones publicadas por Spiritualify.

No todas las semanas traen esta gracia cósmica, y en este caso, 3 signos del zodiaco reciben el mayor impulso: Leo, Escorpio y Capricornio.

Si tienes tu Sol, Luna o Ascendente en alguno de estos signos, prepárate para una semana de crecimiento, confianza y oportunidades.

1. Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo, esta semana marca un punto de inflexión interno. No se trata de brillar para los demás, sino de redescubrir tu valor intrínseco.

Entre el 23 y el 28 de febrero, sentirás que una luz se enciende dentro de ti. Si en los últimos meses te adaptaste demasiado a las expectativas ajenas, ahora recuperas tu poder personal.

Defender tus sueños deja de sentirse egoísta y se convierte en un acto de amor propio.

Atento a su carrera y finanzas

La armonía entre Venus y Júpiter impulsa tu carrera. Tus ideas creativas reciben reconocimiento y tu presencia se percibe magnética, pero natural.

Si estás considerando un nuevo proyecto o un liderazgo, esta es una ventana ideal. Las conversaciones laborales fluyen con confianza y respeto.

En lo económico, adoptas un enfoque equilibrado: optimismo con visión a largo plazo.

2. Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio, esta semana inicia una transformación silenciosa pero poderosa. La influencia de Venus y Júpiter suaviza procesos internos, mientras la Luna intensifica tu conciencia emocional.

Podrías darte cuenta de que cargas emociones del pasado que ya no necesitas. La claridad que llega ahora te permite soltar resentimientos y priorizar tu paz.

Tomas decisiones inteligentes

Tu mente analítica opera con precisión. Comprendes dinámicas ocultas y respondes con estrategia en lugar de impulso.

En el amor, la profundidad emocional se transforma en intimidad estable. Si tienes pareja, las conversaciones honestas fortalecen la conexión.

Si estás soltero, puede surgir un encuentro significativo con potencial duradero.

3. Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio, tu disciplina comienza a dar frutos visibles. Bajo la alineación favorable de Venus y Júpiter, el reconocimiento fluye con naturalidad.

Puede surgir una oferta laboral alineada con tus metas a largo plazo o una mayor responsabilidad que consolide tu liderazgo.

Si trabajas de forma independiente, notarás avances claros: negociaciones fluidas, clientes más receptivos y estabilidad financiera creciente.

Mejora tu vida personal

Esta semana también te recuerda que mereces disfrutar. Más allá del deber y la responsabilidad, hay espacio para la calidez emocional.

El apoyo de amigos y familia se siente genuino. Si estás soltero, podrías conectar con alguien que combine estabilidad y ternura.

Qué aspectos favorece la energía astral del 23 al 28 de febrero

Esta semana no se trata de forzar resultados. Se trata de fluir con la vida, confiar en el proceso y permitir que las puertas se abran de manera natural.

La alineación Venus–Júpiter favorece:

La expansión profesional

El reconocimiento y visibilidad

La mejora en tus relaciones

Estabilidad financiera

Y la claridad emocional

La influencia lunar añade sensibilidad y conexión interior. Es una semana para actuar desde la autenticidad.

¿Por qué estos 3 signos reciben mayor apoyo?

Leo, Escorpio y Capricornio se benefician especialmente porque la alineación Venus–Júpiter activa sectores clave en sus cartas: identidad, emociones profundas y metas profesionales.

Mientras otros signos pueden sentir la energía como inspiración general, para ellos se traduce en resultados concretos, tales como:

Mayor claridad interna

Reconocimiento externo

Oportunidades laborales

Conexiones auténticas

Seguridad financiera creciente

El horóscopo del 23 al 28 de febrero de 2026 abre una ventana luminosa para Leo, Escorpio y Capricornio.

La combinación de Venus, Júpiter y la Luna crea un entorno de expansión suave pero poderosa. No es momento de forzar, sino de confiar.

Las puertas se abren cuando estás alineado contigo mismo. Si perteneces a uno de estos signos, aprovecha esta semana para avanzar con serenidad y seguridad.

