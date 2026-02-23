Lindsey Vonn revela que estuvo cerca de perder la pierna debido a su accidente en Juegos Olímpicos

La histórica esquiadora estadounidense Lindsey Vonn confesó que estuvo a punto de perder su pierna izquierda tras el grave accidente sufrido en el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. La campeona olímpica calificó el episodio como la lesión “más extrema y dolorosa” de toda su trayectoria profesional.

La revelación encendió las alarmas en el mundo del esquí alpino y el deporte olímpico, especialmente por la gravedad del diagnóstico médico posterior al impacto.

El síndrome compartimental que casi termina en amputación

A través de un video en Instagram, Lindsey Vonn explicó que la caída le provocó un peligroso síndrome compartimental, una condición que genera presión excesiva dentro del músculo debido a sangrado o inflamación, comprometiendo el flujo sanguíneo.

“Cuando tienes tanto traumatismo, la sangre se queda atrapada y lo aplasta todo”, relató la esquiadora visiblemente afectada.

La situación fue tan crítica que requirió intervención inmediata para evitar la amputación de la extremidad.

El doctor que salvó la pierna de la campeona olímpica

La propia Vonn reconoció la rápida actuación del cirujano del equipo estadounidense, Tom Hackett, como determinante para evitar un desenlace irreversible.

“El doctor Tom Hackett me salvó de que me amputaran la pierna. Ha sido, de lejos, la lesión más extrema, desafiante y dolorosa a la que me he enfrentado en 100 vidas. No puedo expresar cómo de duro ha sido”.

El especialista practicó una fasciotomía de emergencia en la sede olímpica de Cortina, procedimiento que permitió liberar la presión interna del músculo.

“La abrió por completo, la dejó respirar y me salvó”, explicó la esquiadora.

Estado actual de Lindsey Vonn y proceso de recuperación

Aunque la cirugía fue exitosa, la recuperación de Lindsey Vonn será larga y compleja. Actualmente, la deportista de 41 años se encuentra prácticamente inmóvil y utiliza una silla de ruedas. Además del daño en su pierna izquierda, sufrió una fractura en el tobillo derecho, lo que la obligará a usar muletas durante al menos dos meses.

El pronóstico médico es reservado, pero la excampeona mantiene una actitud resiliente frente a la adversidad.

La reacción de Vonn tras el alta médica

Pese a la gravedad de la lesión, Lindsey Vonn dejó claro que no se arrepiente de haber competido en los Juegos Olímpicos.

“En la vida hay que tomar los puñetazos como vienen, y este me ha noqueado”.

La leyenda del deporte estadounidense agradeció el apoyo del cuerpo médico y de sus seguidores en todo el mundo, destacando que, aunque el cierre de su etapa olímpica no fue el soñado, se siente respaldada en este difícil momento.

