Fútbol de Argentina irá a paro “en repudio” a denuncia del Gobierno contra la AFA

El fútbol argentino entrará en pausa en los primeros días de marzo. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que los clubes que integran la Liga Profesional decidieron, por unanimidad, solicitar la suspensión de la novena fecha del Torneo Apertura 2026, programada entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, como medida de “repudio a la denuncia realizada por ARCA” contra la entidad.

La decisión no solo alcanza a la máxima categoría. También impacta al resto de las divisiones del fútbol argentino.

La resolución fue adoptada en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. Según detalló la AFA, los dirigentes acordaron frenar la competencia en coincidencia con las fechas en que las principales autoridades de la organización deberán presentarse a declarar ante la Justicia, tras una denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La denuncia y la respuesta institucional

La causa judicial gira en torno a una supuesta maniobra vinculada a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos. El juez citó a prestar declaración indagatoria, entre el 5 y el 9 de marzo, al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y a otros integrantes de la conducción: el tesorero Pablo Toviggino; el director general Gustavo Roberto Lorenzo; el secretario general Cristian Ariel Malaspina; y su antecesor, Víctor Blanco.

En un comunicado oficial, la AFA rechazó las acusaciones. “La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”, expresó la institución.

Además, sostuvo que “El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento”, y afirmó que el planteo ya fue presentado ante el tribunal correspondiente, a la espera de resolución por parte de la Cámara de Apelaciones. En el mismo texto, la entidad cuestionó que ARCA busque considerar obligaciones “que aún no se encuentran vencidas” como base de un posible delito penal tributario.

Respaldo de árbitros y clima político

La medida recibió el apoyo de los árbitros argentinos. A través de un comunicado, la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) manifestaron su “institucional acompañamiento a la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol”. También remarcaron su “compromiso con la institucionalidad y el respeto por las decisiones orgánicas adoptadas por sus autoridades”.

El conflicto se da en un contexto de tensión entre el Gobierno y la AFA, que mantiene diferencias públicas desde hace más de un año, en especial por la intención oficial de impulsar un modelo de sociedades anónimas deportivas, una propuesta rechazada por la conducción del fútbol y por la mayoría de los clubes.

Mientras tanto, la novena fecha del Torneo Apertura, que incluía partidos como River Plate frente a Atlético Tucumán y Central Córdoba ante Boca Juniors, quedará en suspenso a la espera de una nueva programación.

