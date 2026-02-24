Juez bloquea al DOJ sobre revisión judicial de dispositivos confiscados a periodista de The Washington Post

Un juez federal en Virginia impidió que el Departamento de Justicia (DOJ) revise directamente los dispositivos electrónicos confiscados a una reportera de The Washington Post, en un caso que ha encendido las alarmas sobre la libertad de prensa y la protección de fuentes confidenciales en Estados Unidos.

La decisión, emitida el martes por el magistrado federal William Porter, establece que será el propio tribunal, y no abogados del gobierno, quien realizará una revisión independiente del material incautado a la periodista Hannah Natanson.

El FBI confiscó el mes pasado el teléfono celular, computadoras portátiles, reloj inteligente y discos duros externos de Natanson durante un allanamiento en su vivienda en Virginia, como parte, según las autoridades, de una investigación sobre un contratista del gobierno que posteriormente fue acusado de presunta difusión de información clasificada.

La medida fue considerada inusual por expertos y organizaciones de prensa, ya que los periodistas generalmente gozan de protecciones especiales cuando no son objeto directo de una investigación criminal.

La fiscal general Pam Bondi defendió la actuación del gobierno, señalando que su objetivo es identificar al responsable de “filtraciones ilegales” que representan “un grave riesgo para la seguridad nacional”.

Los abogados de The Washington Post argumentaron ante el tribunal que permitir al gobierno revisar directamente los dispositivos podría violar la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa, además de poner en riesgo fuentes confidenciales.

El gobierno, por su parte, sostuvo que equipos independientes podrían revisar el material y aislar cualquier información privilegiada antes de que llegue a los fiscales del caso.

Sin embargo, el juez Porter rechazó ese planteamiento con una frase contundente: permitir que el equipo del gobierno revise el trabajo de una periodista sería como “dejar al zorro a cargo del gallinero del Washington Post”.

El magistrado expresó preocupación por posibles errores, negligencia o conflictos institucionales si el propio gobierno analizaba el material periodístico.

Porter ordenó que el tribunal lleve a cabo una revisión judicial independiente y que el gobierno devuelva a Natanson cualquier material que quede fuera del alcance limitado de la orden de registro.

No obstante, el juez rechazó la solicitud del periódico de devolver inmediatamente los dispositivos a la reportera, argumentando que el caso involucra información de seguridad nacional clasificada que podría requerir protección adicional antes de su restitución.

