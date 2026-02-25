Comida gratis en Dallas, del 26 al 28 de febrero: horarios y puntos de entrega

Para este último fin de semana de febrero, diversas organizaciones comunitarias y educativas refuerzan la entrega de alimentos gratis en Dallas, apoyando a familias que enfrentan dificultades económicas. Las jornadas están programadas entre el 26 y el 28 de febrero.

El programa está liderado por el North Texas Food Bank, en colaboración con instituciones como Catholic Charities Dallas, Dallas College y la University of Texas at Dallas. Estas entidades han organizado despensas móviles, distribuciones en iglesias, centros comunitarios y campus universitarios para atender la creciente demanda de asistencia alimentaria.

Horarios y puntos de entrega de comida gratis en Dallas

Las distribuciones se realizarán en distintos horarios y ubicaciones. Las entregas están abiertas al público y se recomienda llegar temprano.

Jueves 26 de febrero

9:30 am: Our Lady of Perpetual Help – Dallas

9:30 am: St. Elizabeth of Hungary – Dallas

9:30 am: Portfolio Vinewood Apartments – Dallas

9:30 am: Hope Clinic Garland – Garland

1:00 pm: Feed the Streetz Outreach / Roosevelt High School – Dallas

1:00 pm: Lunch Box of Love – Grand Prairie

Viernes 27 de febrero

9:30 am: Islamic Association of North Texas – Richardson

9:30 am: Sunset Baptist Church – Grand Prairie

9:30 am: Cardinal Farrell: CCD Education – Dallas

9:30 am: Strong Arms COGIC – Dallas

9:30 am: Vickery Meadow Youth Development Foundation – Dallas

Sábado 28 de febrero

9:30 am: Our Lady of the Lake – Rockwall

9:30 am: Christ Embassy – Carrollton

9:30 am: El Shaddai GP – Grand Prairie

1:00 pm: St. Francis – Frisco

1:00 pm: Wayside Missionary Baptist Church – Seagoville

1:00 pm: Comforter Christian Center International – Grand Prairie

1:00 pm: Iglesia Cristiana La Roca – Dallas

Despensas especiales en Dallas College y University of North Texas at Dallas

Además de las distribuciones comunitarias, Dallas College ofrecerá alimentos el viernes 27 de febrero a partir de las 9:00 am en los siguientes campus y centros:

Brookhaven: edificio J, sala J104

Cedar Valley: edificio B, sala B116

Eastfield: edificio B, sala B1702

Mountain View: edificio S, sala S1016

Garland Center: primer piso, habitación 230

Irving Center: primer piso, habitación 1113

Lancaster Workforce Development Center: primer piso, habitación D122

Pleasant Grove Center: primer piso, habitación 102

West Dallas Center: primer piso, habitación W163

RedBird Workforce Center: segundo piso, habitación RB251

Por su parte, en la University of North Texas at Dallas la entrega se realizará en el campus ubicado en 7300 University Hills Blvd., en horario de 9:00 am a 12:00 pm o hasta que se agoten los suministros.

Para aplicar a las entregas de alimentos gratis, solo será necesario que aportes información básica, como tu nombre, código postal para verificar en lugar de residencia y número de personas en el hogar beneficiado.

No es necesario presentar comprobantes de ingresos ni documentos migratorios. La asistencia se brinda por orden de llegada, por lo que los organizadores recomiendan acudir con anticipación para asegurar el acceso a los alimentos disponibles.

Te puede interesar:

· Declaración de impuestos 2026: asesoría gratis para inmigrantes en Texas

· Semana Santa 2026 en Texas: qué está abierto, qué cierra y qué cambia

· Cómo registrar tu auto en Texas si lo compraste en otro estado: requisitos y tarifas