Demócratas lanzan candidatos clave para las elecciones de noviembre

El Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC) anunció su primera lista de candidatos seleccionados para el programa Red to Blue, una iniciativa clave diseñada para ayudar al partido a recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2026.

El programa identifica aspirantes con posibilidades reales de ganar distritos competitivos y les proporciona asesoría estratégica, recursos de campaña, entrenamiento político y apoyo en la recaudación de fondos. Esta lista incluye 12 perfiles con trayectorias diversas que van desde veteranos militares y agricultores hasta fiscales, alcaldes y líderes comunitarios.

Según la presidenta del DCCC, Suzan DelBene, los candidatos seleccionados comparten un enfoque centrado en las familias trabajadoras y en temas como el costo de vida, la atención médica y la economía local, asuntos que los demócratas consideran determinantes para recuperar terreno frente a los republicanos.

Candidatos con perfiles locales y competitivos

Entre los nombres destacados figura Jonathan Nez, expresidente de la Nación Navajo en Arizona, quien busca representar a comunidades rurales tradicionalmente olvidadas en el Congreso. También aparece JoAnna Mendoza, veterana del Cuerpo de Marines e hija de trabajadores agrícolas, cuyo perfil combina experiencia militar con raíces en comunidades latinas del suroeste.

En Iowa, Christina Bohannan vuelve a competir tras perder por menos de mil votos en 2024, lo que convierte su distrito en uno de los principales objetivos demócratas. Mientras tanto, en Pensilvania, la alcaldesa Paige Cognetti apuesta por un discurso anticorrupción tras varios años de gestión municipal.

La lista también incluye figuras con experiencia electoral previa, como la excongresista Elaine Luria en Virginia y la periodista Janelle Stelson en Pensilvania, quienes buscarán voltear distritos actualmente en manos republicanas.

El DCCC considera que estos perfiles son especialmente atractivos para votantes independientes y moderados en distritos donde las elecciones suelen definirse por márgenes reducidos.

Con los 435 escaños de la Cámara de Representantes en juego, los demócratas esperan que esta lista inicial marque el inicio de una estrategia nacional para recuperar el control del Congreso.

