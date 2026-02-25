Padilla denuncia que Trump usaría a ICE para intimidar votantes latinos

El senador demócrata Alex Padilla acusó al presidente Donald Trump de convertir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un instrumento de presión política que podría afectar la participación electoral de comunidades latinas en las elecciones legislativas de noviembre.

Durante la respuesta demócrata en español al discurso del Estado de la Unión, Padilla aseguró que el gobierno ha impulsado medidas que podrían impedir que millones de votantes elegibles acudan a las urnas, y advirtió que incluso se ha insinuado la presencia de agentes migratorios cerca de centros de votación.

ICE y el miedo en comunidades latinas

Padilla sostuvo que el impacto de las redadas migratorias va más allá de la aplicación de la ley y ha generado un clima de temor que alcanza incluso a ciudadanos estadounidenses y residentes legales. Según dijo, la creciente presencia de agentes federales en comunidades con alta presencia de latinos ha provocado que muchas familias eviten actividades públicas por miedo a detenciones o interrogatorios.

El senador, hijo de inmigrantes mexicanos y representante de California, denunció que agentes federales “armados y enmascarados” han sido desplegados en comunidades migrantes, lo que —afirmó— ha contribuido a un ambiente de intimidación que afecta tanto a inmigrantes como a ciudadanos.

Padilla aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia política más amplia para influir en las elecciones de medio mandato, en las que se renovarán todos los escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

El legislador hizo un llamado a los votantes latinos a participar en los comicios pese al clima de temor, al asegurar que el voto será determinante para definir el rumbo de la política migratoria en Estados Unidos.

Sigue leyendo: