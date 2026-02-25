Hillary Clinton afirma que los republicanos intentan dificultarles el voto a las mujeres casadas

Hillary Clinton, exprimera dama de la nación, está convencida que la legislación republicana sobre los votantes terminará dificultándole a las mujeres casadas la posibilidad de sufragar en las próximas elecciones, lo cual, bajo su óptica, resultará favorable para los intereses de la actual administración federal.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la también exsecretaria de Estado, señaló que, después de escuchar el discurso emitido por el presidente Donald Trump con respecto al Estado de la Unión, llegó a la conclusión de que ya es el momento de actuar para impedirles a los conservadores marginar a un grupo de la población de su derecho a votar.

“No hacía falta escuchar el discurso incoherente de Trump anoche para saber que los republicanos intentan dificultar el voto de millones de estadounidenses, especialmente de mujeres casadas. Ya lo han dejado claro. Es hora de contraatacar”, escribió.

Cabe señalar que el jefe de la nación le solicitó al Congreso aprobar la Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE) a través de la cual se pretenden fortalecer las normas electorales al exigirles a los ciudadanos presentar una identificación con fotografía en las urnas, así como una prueba de ciudadanía estadounidense para de esa manera tener derecho a votar.

El argumento detrás de la petición es que de esa manera se evitaría que “los inmigrantes (carentes de estatus legal) y otras personas sin permiso puedan votar”.

Hillary Clinton es una de las principales demócratas en oponerse a la propuesta de establecer requisitos más estrictos para ejercer el derecho al voto durante las próximas elecciones. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

En contraparte, los demócratas describen que dicha legislación facultaría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para acceder a información sobre los votantes estadounidenses y de paso les implicaría un problema a las mujeres casadas, pues para votar, los datos que aparezcan en su identificación deben coincidir por completo con el nombre registrado en el padrón electoral, lo cual a menudo no suele ocurrir, pues después de casarse legalmente, las mujeres asumen el apellido de su esposo.

Al respecto, Chip Roy, conservador por Texas y quien lideró tanto la Ley SAVE como la Ley SAVE America en la Cámara de Representantes, tachó las críticas demócratas como algo absurdo.

“Esto es un completo disparate, pues permitimos específicamente una disposición para asegurarnos de que nadie pueda quedar atrás.

Si una mujer intentara registrarse para votar con diferentes nombres en su certificado de nacimiento y licencia de conducir, literalmente, establecimos que solo tiene que firmar una declaración jurada bajo pena de perjurio que diga: ‘Soy esa persona. Este es mi certificado de nacimiento… y este es mi certificado de conducir que refleja mi apellido de casada'”, indicó.

Aunque en el proyecto de ley que está generando controversia se menciona al certificado de nacimiento como una opción para confirmar la identidad de un ciudadano, no se especifica que la información coincidida por completo. Además, las personas también pueden presentar un pasaporte, una REAL ID o una tarjeta de identificación militar para cumplir con el requisito.

