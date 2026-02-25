Qué pasará con los 3 signos más afectados por Mercurio retrógrado

El primer Mercurio retrógrado de 2026, que comienza este 26 de febrero y finaliza el 20 de marzo, impactará con mayor intensidad en 3 signos del zodiaco.

Si bien todos los signos sentirán sus efectos, Piscis, Virgo y Géminis destacan sobre el resto, de acuerdo con predicciones del sitio The Every Girl.

Los astrólogos dicen que este evento astrológico no solo trae retrasos y malentendidos; como se desarrolla totalmente en Piscis, también activa procesos profundos de introspección y revisión emocional.

Además, incluye fases de sombra antes y después de las fechas oficiales, por lo que su influencia puede sentirse días antes y extenderse unos días después.

El impacto general de Mercurio retrógrado

Antes de pasar a los 3 signos más afectados por este periodo retrógrado, es importante mencionar sus efectos colectivos.

Mercurio es el planeta que rige la comunicación, los viajes cortos, la tecnología y los procesos mentales.

Cuando entra en retrógrado, su energía parece complicarse generando confusiones y malentendidos, problemas tecnológicos, retrasos en proyectos o reaparición de personas del pasado.

Sin embargo, al retrogradar en Piscis tiene un matiz especial: pone énfasis en el mundo emocional e interior.

Es un momento ideal para mirar hacia dentro, reflexionar sobre el pasado y reconectar con la paz interior.

Los 3 signos más afectados por Mercurio retrógrado 2026

1. Piscis

Al producirse el retrógrado en este signo y activar su primera casa (de la identidad y personalidad), Piscis sentirá esta energía con especial intensidad.

¿Qué puede pasar? Aspectos como la reaparición de asuntos del pasado no resueltos, sensación de presión para tomar decisiones rápidas o una tendencia a victimizarse o revivir sacrificios pasados, serán comunes en este periodo.

Este tránsito te invita a dejar atrás la mentalidad de víctima y analizar qué aprendiste de experiencias anteriores.

Es una oportunidad de crecimiento personal. Piscis, no actúes desde la emoción inmediata. Reflexiona antes de reaccionar y transforma las heridas del pasado en sabiduría.

2. Virgo

Mercurio retrógrado en Piscis se opone a Virgo y activa su séptima casa, la zona de las relaciones y asociaciones.

Esto ocasionará, por ejemplo, el regreso de exparejas, sueños con personas del pasado o el resurgimiento de conversaciones pendientes.

Este período puede ayudarte a redefinir qué buscas en una relación. Si estás construyendo algo a largo plazo, evita decisiones impulsivas.

Observa lo que ocurre como información valiosa. Virgo, establece límites claros. No permitas que otros se aprovechen de tu disposición a ayudar. Este retrógrado pide priorizarte.

3. Géminis

Géminis, regido por Mercurio, siempre siente con fuerza cada retrógrado. El primero de 2026 activa su décima casa, relacionada con la carrera, reputación y objetivos profesionales.

No sería raro que experimente viejos conflictos laborales, sensación de estancamiento profesional y dudas sobre metas a largo plazo.

Tu horóscopo te recomienda, en lugar de ignorar los problemas, enfréntalos. Este es un momento ideal para revisar tus objetivos profesionales y preguntarte si realmente reflejan lo que deseas.

Géminis, aclara tus metas antes de que Mercurio se ponga directo. Cuando el tránsito termine, estarás listo para actuar con mayor seguridad.

Sigue leyendo:

• Qué trae la temporada de Piscis 2026 para cada signo del zodiaco

• 4 signos desean que inicie la primavera: tendrán suerte en el amor

• 6 signos del zodiaco ven que todo comienza a tener sentido en 2026