“ICE no patrullará los centros de votación en noviembre”: Heather Honey, funcionaria del DHS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró a funcionarios electorales estatales que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no patrullarán centros de votación durante las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre, en medio de temores por el impacto que la política migratoria federal pueda tener en la participación ciudadana.

La declaración fue hecha por Heather Honey, subsecretaria adjunta para integridad electoral del DHS, durante una reunión virtual con secretarios de estado y representantes de agencias federales como el Departamento de Justicia, el FBI y la Comisión de Asistencia Electoral.

“Cualquier sugerencia de que el ICE va a estar presente en centros de votación es simplemente desinformación”, afirmó Honey, según relataron asistentes a la llamada.

El proceso electoral en Estados Unidos es administrado por los estados, no por el gobierno federal. Sin embargo, la creciente presencia de operativos migratorios en ciudades como Minneapolis ha generado inquietud entre autoridades locales, especialmente tras redadas recientes que elevaron la tensión comunitaria.

Per @Adrian_Fontes, DHS official Heather Honey says ICE will not be placed at any polling location in 2026. Honey is a high-profile election denier who is now a deputy assistant secretary for election integrity. https://t.co/jPxbXdRukt pic.twitter.com/qXzdqnRDh3 — Brahm Resnik (@brahmresnik) February 25, 2026

Persisten dudas entre funcionarios estatales

A pesar del mensaje del DHS, algunos funcionarios expresaron reservas sobre la promesa. “Lo creeré cuando lo vea”, dijo una fuente citada por medios nacionales tras la reunión.

El secretario de Estado de Arizona, Adrián Fontes, fue más directo al cuestionar la credibilidad de Honey, quien en el pasado ha manifestado dudas sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que Joe Biden derrotó a Donald Trump.

“No puedo depender de una negacionista electoral como ella para obtener la verdad en estas circunstancias”, declaró Fontes a la prensa. Por su parte, la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, pidió que el gobierno federal emitiera una declaración pública reafirmando la soberanía de los estados sobre la administración electoral. Según asistentes, no hubo respuesta concreta a esa solicitud durante la llamada.

La figura de Heather Honey no ayuda a generar confianza; la funcionaria es ampliamente conocida por sus vínculos con grupos que cuestionaron los resultados de las elecciones de 2020 y por promover teorías de fraude electoral. Crédito: Mark Scolforo/ Archivo | AP

Debate por uso del sistema SAVE

Otro punto de fricción en la jornada fue la presión ejercida por el gobierno para que los estados utilicen el sistema SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos). Honey instó a los secretarios de Estado a cruzar sus datos de registro de votantes con esta base de datos de inmigración para identificar a no ciudadanos en los censos electorales.

Sin embargo, funcionarios demócratas criticaron duramente esta herramienta, señalando que el sistema SAVE está “plagado de falsos positivos” que podrían llevar a la purga errónea de ciudadanos naturalizados con pleno derecho al voto.

La falta de claridad sobre cuánto tiempo conservará el gobierno federal los datos privados de los votantes aumentó la frustración de los asistentes.

Este choque ocurre bajo la sombra de las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien ha sugerido “nacionalizar el voto” y pasar el control de las elecciones a manos federales, pese a que no existen pruebas de fraude electoral generalizado. Una propuesta que los expertos consideran un ataque directo al sistema democrático descentralizado de Estados Unidos.

Mientras tanto, las primarias comenzarán en las próximas semanas, y autoridades estatales aseguran que continúan trabajando en la protección de votantes y trabajadores electorales frente a cualquier forma de intimidación.

Sigue leyendo: