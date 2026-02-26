Poncho de Nigris teme por su vida tras la liberación de prisión de su exsuegra

Poncho De Nigris, ex participante de “La Casa de los Famosos México”, lanzó un preocupante comunicado en redes sociales que alertó a los internautas sobre su seguridad. De acuerdo con el mexicano, él y su familia han sido el blanco de amenazas de muerte luego de la liberación de una persona de un Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos.

“En días recientes, mi familia y yo hemos recibido amenazas. Por responsabilidad y por seguridad, hago un llamado respetuoso y firme a las autoridades competentes del Estado de Morelos y a las instancias federales que correspondan para que se implementen medidas inmediatas de protección que salvaguarden nuestra integridad”, solicita el empresario.

A pesar de que en su escrito, difundido y replicado en plataformas como Instagram y X, el famoso no hace una mención directa sobre la persona detrás de dichas amenazas, los detalles que reveló apuntan a que habla de Juanita Sánchez, su exsuegra.

“Mi vida y la de mi familia quedaron marcadas desde hace años por un proceso penal de alto impacto en el que una persona fue señalada por delitos graves. A raíz de esa situación, se detonaron consecuencias familiares irreparables, incluyendo el hecho de que no pude ejercer plenamente mi paternidad y acompañamiento respecto de una hija que tuve hace muchos años”, señaló De Nigris en su escrito con referencia a su distanciamiento con su primogénita Ivanna.

“Hoy, la liberación de esa persona y las amenazas recibidas reactivan un riesgo real“, recalcó el famoso de 49 años.

El testimonio de Poncho De Nigris sobre la situación legal de su exsuegra en “La Casa de los Famosos”

La reciente denuncia pública del creador de contenido provocó que los internautas revivieran una de sus revelaciones más controversiales en el reality “La Casa de los Famosos México”: la presunta participación de su exsuegra en el secuestro del esposo de Gloria Trevi.

Durante su paso por el programa de Televisa, el regiomontano afirmó que la abuela de su hija fue responsable de “poner” al en ese entonces esposo de la cantante para que este fuera privado de su libertad.

“La abuela de mi hija, saliendo de la carne asada… pues la puso a unos secuestradores. Y secuestraron al esposo. Esa fue la bronca y se llevaron a mi hija a Estados Unidos“, expresó Poncho De Nigris por allá del 2023.

