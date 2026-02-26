Samsung Galaxy S26 con Perplexity AI integrado: todo lo que debes saber sobre esta colaboración

Samsung acaba de redefinir lo que significa tener un teléfono inteligente con el lanzamiento del Galaxy S26, un dispositivo que no solo llega con hardware renovado, sino con una apuesta sin precedentes por la inteligencia artificial a nivel del sistema operativo.

La gran novedad es la integración oficial de Perplexity AI como uno de los tres asistentes disponibles directamente desde el primer encendido del equipo, algo que no se había visto antes en un smartphone de gran escala.

We’ve partnered with Samsung to bring Perplexity directly into the upcoming Galaxy S26.



Every new S26 will ship with Perplexity built in as a system‑level AI, with its own wake word: “Hey Plex.” pic.twitter.com/iDeSzs781n — Perplexity (@perplexity_ai) February 26, 2026

La empresa presentó el Galaxy S26 durante el evento Galaxy Unpacked celebrado en San Francisco, donde el COO Won-Joon Choi resumió la filosofía del dispositivo con una frase clara: “Galaxy AI actúa como orquestador, reuniendo distintas formas de IA en una experiencia única, natural y cohesionada”. Esta declaración resume perfectamente la estrategia que Samsung ha adoptado para su tercera generación de teléfonos con IA.

A diferencia de sus competidores, que apuestan por un solo ecosistema de inteligencia artificial, Samsung decidió ofrecer tres asistentes desde el primer momento: Google Gemini, el renovado Bixby y Perplexity AI. Es el primer smartphone convencional que llega al mercado con un ecosistema multi-agente de este tipo, lo que representa un cambio de paradigma en la forma en que los usuarios interactuarán con sus dispositivos móviles.

Samsung Galaxy S26: cómo funciona Perplexity AI integrado en el sistema

La integración de Perplexity en el Galaxy S26 va mucho más allá de tener una app preinstalada. Samsung incorporó la Sonar API de Perplexity directamente a nivel del sistema operativo, lo que permite que el asistente interactúe de forma nativa con aplicaciones propias del dispositivo como Notes, Calendar, Clock, Gallery y Reminders. Este nivel de acceso es lo que diferencia a esta colaboración de cualquier otra integración de IA en smartphones anteriores.

Los usuarios pueden activar Perplexity mediante el comando de voz “Hey Plex” o manteniendo presionado el botón lateral del teléfono. Una vez activo, el asistente puede realizar tareas complejas en un solo flujo conversacional, como por ejemplo buscar información sobre un tema, crear una nota con los resultados, configurar un recordatorio de seguimiento y agregar un evento al calendario, todo sin saltar entre aplicaciones.

Beneficios del Samsung Galaxy S26 para los usuarios: qué cambia con Perplexity AI

Uno de los beneficios más valorados por los usuarios será la transparencia de la información. A diferencia de otros asistentes que ofrecen respuestas generadas sin fuentes, Perplexity presenta sus respuestas con citas verificables, lo que reduce significativamente el riesgo de desinformación y permite al usuario confirmar cada dato por su cuenta.

La integración con la galería del dispositivo es otra ventaja notable. Los usuarios pueden pedirle a Perplexity que analice imágenes directamente desde la aplicación Gallery, lo que habilita funciones de búsqueda visual e identificación de contenidos sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Samsung también confirmó que la integración se extenderá a ciertas aplicaciones de terceros a través de asociaciones específicas, aunque los detalles completos de esas alianzas aún no han sido divulgados.

Sigue leyendo:

• Samsung Galaxy S26: el teléfono que lo apuesta todo por las funciones con IA

• Samsung Galaxy S26 Ultra: precio, especificaciones y funciones de IA que lo ponen en la pelea por el mejor Android de 2026

• Filtración del Galaxy S26 pone en duda en una función clave: ¿Qi2 sin imanes integrados?