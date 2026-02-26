Samsung Galaxy S26 tiene un secreto que lo diferencia del iPhone 17 y el Pixel 10

Samsung confirmó que la familia Galaxy S26, incluida la versión Ultra, llega al mercado sin imanes integrados para sistemas de carga magnética tipo Qi2 o MagSafe. Esta decisión impacta directamente en cómo los usuarios podrán aprovechar los nuevos cargadores, soportes y accesorios magnéticos que ya son tendencia en el ecosistema Android y en el mundo del iPhone.

Lejos de ser un descuido, se trata de una política deliberada. Ejecutivos de Samsung han explicado que el espacio que ocupan los imanes dentro del Galaxy S26 no compensa el beneficio, sobre todo cuando la mayoría de las personas utiliza una funda en su teléfono. En sus palabras, entre un 80% y 90% de los usuarios protege el móvil con carcasa, lo que hace más razonable trasladar los imanes a los accesorios en lugar de al dispositivo.

Samsung Galaxy S26 sin imanes: qué cambia para la carga inalámbrica

La consecuencia más visible para el usuario es que el Galaxy S26, aun siendo “Qi2 ready”, no puede aprovechar por sí solo la característica estrella de este estándar como lo es la alineación magnética con cargadores y accesorios. Sin imanes internos, el teléfono se limita a la carga inalámbrica tradicional sobre una base, sin el “clic” magnético que garantiza mejor posición y menos pérdidas de energía.

Esto significa que, si quieres usar accesorios Qi2 como cargadores magnéticos de coche, baterías externas que se adhieren a la parte trasera o soportes de escritorio, vas a necesitar sí o sí una funda magnética compatible con el Galaxy S26. Samsung y terceros ya están lanzando carcasas con anillos de imanes integrados que permiten al teléfono “engancharse” al ecosistema de accesorios sin modificar el hardware interno del dispositivo.

La apuesta de la marca también se nota en el enfoque de sus propios accesorios oficiales. En lugar de rediseñar el chasis del Galaxy S26 para incluir imanes, la compañía prefiere comercializar fundas específicas que integran el anillo magnético y, en algunos casos, protegen además el equipo contra golpes y caídas. Esto convierte a la funda en un componente casi obligatorio para quienes quieran exprimir la carga inalámbrica moderna del ecosistema Qi2.

Por qué Samsung eliminó los imanes internos del Galaxy S26

La explicación oficial va más allá de un simple recorte de funciones. Won-Joon Choi, responsable de investigación y operaciones móviles en Samsung, detalló que el grosor extra que añaden los imanes no es un buen intercambio en un dispositivo donde cada décima de milímetro cuenta. En su lugar, la empresa prefiere aprovechar ese espacio para un diseño más delgado o para integrar una batería más grande, dos aspectos clave en la experiencia de un teléfono de gama alta como el Galaxy S26.

Choi subrayó que, si la mayoría de los compradores de un Galaxy S26 acabarán poniéndole una funda, es más lógico delegar la función magnética a ese accesorio en vez de comprometer el perfil del dispositivo. Según el ejecutivo, los imanes internos solo tendrían sentido cuando pudieran integrarse sin sacrificar ni autonomía, ni resistencia, ni la delgadez que el mercado premium exige hoy en día. Hasta que no encuentren esa solución sin compromisos, seguirán priorizando otras mejoras.

Para el usuario final, esto se traduce en una decisión práctica: si quieres sacar partido a la carga inalámbrica magnética con un Galaxy S26, tendrás que invertir en una funda con anillo de imanes bien diseñada. Los fabricantes especializados recomiendan carcasas con imanes de alta calidad y grosor reducido para mantener una buena alineación con la bobina de carga y no perder velocidad, algo importante si quieres acercarte a los 25 W que el estándar Qi2 puede ofrecer en estos equipos.

