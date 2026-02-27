La segunda temporada de “Heated Rivalry” ya tiene fecha de estreno

Los fanáticos de la exitosa serie “Heated Rivalry” no tendrán que esperar mucho tiempo antes de disfrutar de su segunda temporada, así lo reveló el director Jacob Tierney durante su aparición en el programa CBS Mornings, conducido por Gayle King.

De acuerdo con el creador y productor ejecutivo, la adaptación de la saga escrita por Rachel Reid ya tiene una fecha tentativa de regreso. Si la etapa de producción y rodaje se da sin contratiempos, el público en Estados Unidos tendrá en sus pantallas la segunda entrega en la primavera de 2027.

“Habrá más Heated Rivalry en sus televisores, verdaderamente, tan pronto como sea humanamente posible“, declaró Jacob Tierney ante la expectativa que se ha generado con el estreno del drama deportivo en la plataforma de HBO Max.

Mientras tanto, adelantó que el guion se mantiene en desarrollo y el periodo de rodaje dará inicio el próximo mes de agosto, con el estreno programado para abril de 2027.

A pesar de la cobertura mundial que la serie obtuvo durante los últimos meses, el director detalló que el objetivo de la segunda temporada es apegarse a la identidad original que cautivó al público.

“Esto fue un libro canadiense. Somos productores canadienses (…) Confiaron en mí, pero también confiaron en el material y en que la audiencia ya adoraba esto“, señaló con respecto a su colaboración con Crave, la plataforma de streaming que produce y distribuye la serie en Canadá.

Para alcanzar su objetivo, Jacob Tierney confirmó que la escritora Rachel Reid es una pieza clave dentro del desarrollo de “Heated Rivalry 2”. Con esta suma de esfuerzos se busca permanecer fiel a la obra original y no caer en la trampa de las adaptaciones: “simplificar, truncar o acortar las tramas”, sentenció el creador.

¿De qué trata la serie “Heated Rivalry”?

La serie que ha puesto en la mira la escena del Hockey narra la intensa relación amorosa y oculta entre Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas rivales de este deporte sobre hielo en la Major League Hockey (MLH).

En el transcurso de ocho años, ambos se enfrentan a cuestionamientos personales y la tensión del ámbito deportivo, lo que propicia que su atracción inicial se convierta en una conexión sentimental sólida, pero llena de altibajos.

Su estreno en HBO fue todo un éxito, pues se convirtió en la producción más vista con más de 10.6 millones de espectadores en EE.UU. en febrero de 2026. Por si fuera poco, la producción originaria de Canadá conquistó la crítica en la plataforma Rotten Tomatoes con una calificación inicial del 86%.

Este éxito se tradujo al ámbito editorial. En diciembre de 2025, las obras de Rachel Reid destacaron al colarse en las listas de los más vendidos de The New York Times, Toronto Star y USA Today.

Una historia que ha catapultado a sus estrellas

Además de consolidarse como los nuevos galanes de Hollywood, los protagonistas Hudson Williams y Connor Storrie han logrado anotarse una serie de logros en el plano profesional.

En el caso de Williams, este fue confirmado como parte del elenco de la serie “Yaga”, de la plataforma canadiense Crave. Su trama sigue a “un investigador privado que indaga la desaparición de un heredero pesquero en un pueblo costero, enfrentándose a secretos y magia ancestral”, relata la sinopsis.

Por su parte, Storrie se prepara para debutar como anfitrión del programa “Saturday Night Live” este 28 de febrero. Asimismo, garantizó su participación en la cinta de A24, “Peaked”.

Seguir leyendo:

• Hudson Williams comparte su exigente rutina de ejercicio para “Heated Rivalry”

• HBO lanzó el primer vistazo de “House of the Dragon 3”: ¿Cuándo se estrena?

• Jacob Elordi anticipa que la tercera temporada de ‘Euphoria’ será “increíblemente ingeniosa”