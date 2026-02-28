Trump activa grupo especial para asistir a estadounidenses en Medio Oriente

La Administración de Donald Trump anunció este sábado la creación de un grupo de trabajo para asistir a ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio que pudieran verse afectados por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como por los bombardeos lanzados por Teherán en represalia.

“El Departamento de Estado ha creado un grupo de trabajo para ayudar a los ciudadanos estadounidenses y apoyar los esfuerzos diplomáticos“, explicaron a la prensa fuentes del Gobierno.

La Administración norteamericana no detalló si coordinará la evacuación de ciudadanos en la región, como sí ocurrió durante el conflicto entre Israel e Irán de junio del año pasado.

En aquel momento, cuando fue cerrado el espacio aéreo, la embajada estadounidense en Jerusalén coordinó vuelos de evacuación y barcos para que los estadounidenses pudieran salir de Israel hacia terceros países, desde donde continuar su viaje a Estados Unidos.

En las últimas horas, el Departamento de Estado autorizó la salida de Israel de su personal diplomático no esencial y emitió una recomendación en la que pide “reconsiderar los viajes” a ese país.

También lanzó advertencias de seguridad en otros países de la región, como una recomendación de buscar refugio en Catar.

EE.UU. e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

