Gomita ofrece detalles de la cirugía de emergencia que casi acaba con su vida

La influencer Araceli Ordaz, conocida artísticamente como Gomita, ofreció detalles de uno de los momentos más duros que ha vivido. A través de un video compartido en su podcast junto a su hermano, Lapizín, la también youtuber habló por primera vez sobre la cirugía de emergencia a la que fue sometida y mostró una profunda cicatriz en su abdomen que evidenció la gravedad de la situación.

Confesó que la reciente intervención fue una consecuencia directa de un bypass gástrico al que se había sometido años atrás. Según su relato, el procedimiento previo desencadenó una serie de complicaciones que la pusieron al borde de la muerte.

“No me había visto, entonces cuando me dice ‘le vamos a hacer su curación’, cuando me vi la herida, dije: no mam**, tan gigante”, expresó entre lágrimas. Añadió que se arrepiente de no haberse cuidado y de haber preocupado a su familia.

El impacto de su estado de salud trascendió al ámbito mediático. La falta de información oficial provocó una ola de rumores y versiones falsas sobre su estado, llegando al extremo de que se difundiera la noticia de su supuesta muerte.

“Empiezan todos los chismes; lo primero que ustedes empezaron a ver es que está muy baja de peso, y entonces nos enteramos por TVNotas que morí“, denunció la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’.

¿Qué es el bypass gástrico?

El bypass gástrico es un tipo de cirugía bariátrica que se recomienda para personas con obesidad severa que no han logrado perder peso por métodos convencionales. De acuerdo con la página web de Mayo Clinic, la operación consiste en reducir el tamaño del estómago y alterar el tracto digestivo para limitar la ingesta de alimentos y la absorción de calorías.

Sin embargo, a pesar de ser una herramienta efectiva para la pérdida de peso, el procedimiento conlleva riesgos significativos.

Entre las complicaciones más graves se encuentran infecciones, deficiencias nutricionales, coágulos sanguíneos y fugas internas. Como en el caso de Gomita, los expertos advierten que la falta de un seguimiento médico riguroso y una evaluación integral pueden derivar en situaciones que pongan en peligro la vida del paciente.

Según informó a sus seguidores, la influencer continúa ahora en un proceso de recuperación tanto física como emocional, enfrentando las secuelas de la difícil experiencia.

