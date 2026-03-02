HBO Max y Paramount+ se fusionarán en una sola plataforma de streaming

En un movimiento que promete reconfigurar el panorama del streaming, Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaron oficialmente su fusión, allanando el camino para la creación de un nuevo gigante del entretenimiento. El acuerdo, que se concretará tras la aceptación de la oferta mejorada de Paramount por parte del consejo de WBD, tiene como uno de sus pilares fundamentales la integración de sus respectivas plataformas de transmisión: Paramount+ y HBO Max.

De acuerdo a lo reseñado por Variety, David Ellison, director ejecutivo de Paramount, confirmó durante una conferencia con inversores que la hoja de ruta de la compañía pasa por combinar ambos servicios en una única plataforma unificada.

Esta fusión digital crearía un servicio con más de 200 millones de suscriptores, posicionándolo para competir directamente con los líderes indiscutibles del sector, como Netflix y Disney+.

“Creemos que la oferta combinada, dada la cantidad de contenido y lo que podemos hacer desde el punto de vista tecnológico, nos permitirá competir con las empresas más importantes del DTC”, declaró Ellison.

¿Qué pasará con HBO?

A pesar de la integración técnica y comercial de los servicios, la estrategia de contenido apunta a preservar el prestigio y la identidad de una de las marcas más icónicas de la televisión. Ellison fue enfático al señalar que, aunque las plataformas se fusionen, se planea que HBO “opere con independencia” dentro de la nueva estructura.

“Casey Bloys y su equipo hacen un trabajo absolutamente extraordinario en HBO”, afirmó Ellison, confesando además que ‘Game of Thrones’ es su serie favorita del canal. “Nuestra opinión es que HBO debería seguir siendo HBO. Construyeron una marca fenomenal. Son líderes en el sector, y solo queremos que sigan haciendo más”.

Esta declaración busca calmar los temores de que la calidad y el prestigio de HBO pudieran diluirse dentro de un catálogo más amplio y comercial. La intención es que el equipo liderado por Bloys continúe desarrollando y programando contenido con su sello distintivo, sin la supervisión estricta de los ejecutivos de Paramount.

De momento, no se han revelado los detalles técnicos sobre la configuración del nuevo servicio. Queda por definir si HBO Max se integrará como una plataforma o “hub” dentro de la aplicación principal o si se producirá una fusión total de los catálogos.

