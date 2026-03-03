Cuatro horas suspendidos en el aire: rescatan a pareja en globo aerostático que chocó contra una torre de radio en Texas

Un hombre y una mujer fueron rescatados la mañana del sábado tras quedar atrapados en la canasta de un globo aerostático que chocó contra una torre de radio en Longview, Texas.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:15 am. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Longview, los equipos comenzaron a escalar la estructura poco antes de las 9:00 am y alcanzaron a los ocupantes aproximadamente a las 10:00 am. La pareja permanecía suspendida a unos 920 pies de altura.

La torre, de 1,100 pies, pertenece a la estación de radio KYKX, que salió temporalmente del aire durante el rescate, aunque no se reportaron daños en antenas ni equipos de transmisión.

Vientos y maniobras técnicas

Los fuertes vientos complicaron el operativo, descrito por las autoridades como “altamente técnico” y prolongado. Según un informe preliminar de la Federal Aviation Administration, el globo se enredó en un cable tensor de la torre.

Imágenes difundidas por el departamento mostraron la envoltura del globo desgarrada ondeando con el viento, mientras la canasta permanecía colgando a una altura que obligaba a los ocupantes a mantener las rodillas flexionadas.

Los rescatistas aseguraron primero a la mujer con cuerdas y casco antes de ayudarla a descender. Posteriormente, el hombre fue auxiliado con el mismo procedimiento. Ambos resultaron ilesos, aunque fueron trasladados a un hospital por precaución.

Coordinación interagencial

El rescate involucró a 14 bomberos especializados y a 35 miembros del departamento, pertenecientes a la Unidad de Operaciones Especiales de las estaciones 5 y 2. También colaboraron la policía local, departamentos de bomberos vecinos y autoridades de los condados de Gregg y Upshur, así como el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El agente Tim Barnett destacó el profesionalismo y la valentía del equipo, mientras que Stephen Winchell, miembro de Operaciones Especiales, señaló que, aunque habían entrenado para escenarios similares, nunca imaginaron enfrentar una emergencia a tal altura.

Las autoridades confirmaron que, de haber habido heridos graves o personas incapacitadas dentro de la canasta, la operación habría sido aún más compleja.

La investigación sobre el incidente continúa.

