Cynthia Klitbo revela que le diagnosticaron una enfermedad autoinmune incurable

Cynthia Klitbo, actriz que ha participado en reconocidos melodramas como “Cadenas de amargura” y “Vida robada”, se sinceró con la prensa sobre una de las pruebas más difíciles que ha tenido que superar a nivel de salud: su diagnóstico de una enfermedad autoinmune crónica.

De acuerdo con el relato de la famosa, fue hace algunos años cuando su equipo médico le confirmó que padece la enfermedad de Hashimoto, una afección que ataca a la tiroides y que la hizo cambiar su estilo de vida a nivel físico, impactando de lleno en su estabilidad emocional.

“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago. Tengo estómago permeable“, explicó la histrionisa en un encuentro con la prensa.

Según el Instituto Nacional de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), la enfermedad de Hashimoto es un trastorno en el que el sistema inmunitario produce anticuerpos que atacan la glándula tiroidea. Como resultado, la tiroides se lesiona y no puede producir suficientes hormonas tiroideas, las cuales se encargan de controlar la forma en la que el organismo usa la energía, por lo que afectan casi todos los órganos.

Estudios han comprobado que esta afección es de 4 a 8 veces más común entre las mujeres que entre los hombres. Esta se desarrolla con mayor frecuencia entre las mujeres de 30 a 50 años de edad.

En un principio, la noticia cayó como balde de agua fría para la famosa, pues además de requerir tratamiento constante, involucra proceso de adaptación permanente para ella y quienes la rodean.

“Me ha costado mucho; al principio me deprimí mucho porque me tuve que despedir de muchas comidas que me gustan“, compartió Klitbo en presencia de los medios.

Ha sido justamente en el rubro de la alimentación que Cynthia Klitbo se ha visto obligada a hacer cambios drásticos: “Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago (…) Adiós al sushi, adiós a los germinados, adiós a las harinas. No puedo comer pizza, ni pan de masa madre, ni puedo comer azúcares, un montón de cosas”, continuó.

Sin embargo, su esfuerzo ha valido la pena y, además de los efectos positivos en su salud, la artista destaca que también existen mejoras en otras áreas de su persona: “Por eso me ves esbelta, tengo mejor piel, desde entonces”, finalizó.

