EE.UU. asegura que destruyó 17 barcos y cerca de 100 misiles balísticos iraníes

Estados Unidos afirma que ha destruido 17 barcos militares de Irán y alrededor de 100 misiles balísticos como parte de la “Operación Furia Épica”, en un contexto de intensificación del conflicto entre Washington y Teherán.

El Comando Central del Ejército de los Estados Unidos (CENTCOM) informó, a través de su cuenta oficial en X, que decenas de bombarderos estadounidenses atacaron instalaciones iraníes en la última serie de operaciones militares con Irán.

Según el almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, 17 embarcaciones, incluidos barcos de guerra y un submarino, quedaron destruidos en ataques durante las últimas 72 horas. Además, dijo que unos 100 misiles balísticos fueron eliminados durante los bombardeos, dentro de un total de más de 2 000 objetivos atacados desde el inicio de la campaña.

Cooper afirmó que estas acciones habrían dejado al régimen iraní sin una presencia naval identificable en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, regiones donde la República Islámica había mantenido flotas durante décadas.

La ofensiva, denominada “Operación Furia Épica”, forma parte de una campaña militar en conjunto con Israel que busca debilitar las capacidades militares de Irán, incluyendo misiles y drones, además de neutralizar lo que Washington describe como amenazas directas a bases y aliados en Medio Oriente.

Como parte de estos ataques, Cooper mencionó que las fuerzas estadounidenses han empleado drones de la fuerza de tarea “Scorpion Strike”, inspirados en tecnologías originalmente desarrolladas en Irán y adaptadas para ataques unidireccionales masivos.

Esta actualización del alto mando militar estadounidense es la primera declaración oficial detallada de un responsable de operaciones desde el inicio de las hostilidades el pasado fin de semana, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtiera ante el Senado que la intensidad de los ataques aumentaría significativamente.

Líderes políticos y militares estadounidenses han descrito la campaña como una ofensiva de gran escala, con más de 1,700 objetivos atacados en los primeros días de operaciones y con el uso de una amplia gama de plataformas aéreas y navales.

El conflicto ha generado reacciones regionales, incluyendo respuestas con misiles y drones por parte de Irán y preocupaciones sobre la seguridad del tráfico marítimo global.

