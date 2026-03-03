Gustavo Petro alerta sobre riesgo de guerra nuclear por ofensiva contra Irán

El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió que “la humanidad está a punto de caer en el abismo” de una guerra nuclear en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Sus declaraciones se dieron durante un evento en Popayán, capital del departamento del Cauca, donde criticó la intensificación de los ataques lanzados por Estados Unidos y aliados en el marco de la operación denominada “Furia Épica”.

Las acciones militares ilegales no se pueden aceptar. Ni la agresión ni el bombardeo a embajadas.



Lo que está detrás de este conflicto es la renuncia a hacer de Palestina un estado independiente y el mercado del petroleo.



Petro respondió directamente a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que “los golpes más duros” contra Irán “aún están por venir” y que la próxima fase de la ofensiva sería aún más intensa que la actual.

En ese contexto, el presidente colombiano afirmó que no se trata de un conflicto local entre Teherán, Tel Aviv o Estados Unidos, sino de “un riesgo global en el que toda la humanidad podría verse afectada por una escalada hacia un enfrentamiento nuclear”, destacó en su mensaje. Petro subrayó que es esencial fomentar el diálogo y no responder con más misiles.

Asimismo, hizo un llamado a que América Latina promueva la paz y evite alineamientos que profundicen la confrontación internacional. En su cuenta de la red social X, insistió en que “no pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”, y lamentó la muerte de menores en bombardeos recientes.

Desde que comenzaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, Petro ha sido una de las voces más críticas de la ofensiva, calificándola en distintos momentos como “indocumentado” y proponiendo la creación de un frente mundial contra la guerra que defienda el derecho internacional y la vida humana.

