March Pixel Drop: conoce las nuevas funciones que llegan a tu Pixel este mes

Google anunció este martes una gran actualización para sus teléfonos y relojes con el March Pixel Drop, un paquete de funciones que empieza a llegar desde hoy y se irá desplegando durante las próximas semanas. Si usas Pixel, esto es de esas actualizaciones que se sienten en el día a día porque mezcla personalización, IA y mejoras “rápidas” que no te obligan a aprender algo nuevo.

Un Pixel más personal y más rápido de usar

El objetivo de esta actualización es que el teléfono se adapte más a ti y que hagas más cosas con menos pasos, sobre todo cuando estás en medio de una conversación o viendo algo en pantalla. La actualización pone el foco en experiencias “sin fricción”, donde no tienes que saltar entre apps para buscar, decidir o comprar.

Parte del encanto es que muchas de las novedades están pensadas para aparecer justo cuando las necesitas, no cuando te acuerdas de abrir una app. En términos prácticos, esto se traduce en sugerencias en pantalla, búsquedas más inteligentes y nuevas opciones de personalización visual que hacen que el teléfono se vea más uniforme.

Y como debes haber imaginado, la IA es el músculo detrás de casi todas estas novedades de forma tal que no se sientan como promesas vacías, sino como automatización de tareas pequeñas que suelen robarte minutos (y paciencia).

Lo nuevo en tu Pixel: búsquedas, Gemini y trucos útiles

Una de las mejoras más llamativas está en Circle to Search, que ahora puede entender “todo” lo que hay dentro de una imagen: desde plantas en un jardín botánico, hasta personajes en un tráiler o distintos elementos en una comida tipo bento. La idea es que no tengas que adivinar qué buscar, simplemente rodeas lo que te interesa y el sistema intenta identificar varios objetos a la vez.

Si compras ropa online (o te da curiosidad), Google también integra “Try It On” desde los resultados: cuando un producto es elegible aparece ese botón para “probarte” la prenda usando una foto tuya o eligiendo un modelo. Google aclara que hay limitaciones importantes (cuenta de Google, ser mayor de 18 años y disponibilidad por países), así que no será universal desde el minuto uno.

Del lado de productividad, Gemini empuja fuerte con funciones para hacer tareas por ti “en segundo plano”. Google menciona ejemplos como pedir el súper, reservar un rideshare o reordenar tu café de siempre. Esto se presenta como una función en beta dentro de la app de Gemini, y la compañía dice que puedes ver o detener tareas para mantener el control.

También hay un combo interesante para planes con amigos. Si estás en un chat hablando de dónde comer, Magic Cue puede sugerirte usar Gemini para encontrar restaurantes y, con un toque, abrir una ventana con recomendaciones dentro de la conversación. Es de esas cosas que suenan pequeñas, pero cuando funciona bien te ahorra mensajes como “pásame el link”, “¿dónde queda?”, “mándame opciones”.

A esto se suma que Now Playing (el reconocimiento musical automático) pasa a tener su propia app con historial, para que revises qué sonó y luego lo abras en tu servicio de música. Y At a Glance suma más tarjetas útiles como alertas por retrasos de transporte, marcadores deportivos en vivo y seguimiento de portafolio con Google Finance, entre otros, aunque varias de estas tarjetas dependen del modelo, la región y el idioma.

Para rematar, llega una capa nueva de personalización gracias a iconos con estilos generados por IA para que toda la pantalla de inicio mantenga una estética consistente (Google menciona cinco estilos).

Pixel Watch: seguridad, pagos y funciones para encontrar tu dispositivo

Google no se olvidó del Pixel Watch ya que este también recibe varias mejoras enfocadas en seguridad y en interacciones rápidas, especialmente cuando tienes una mano ocupada. Una de las más útiles es la protección cuando te alejas del teléfono, el reloj puede avisarte si lo dejaste atrás y bloquear el móvil automáticamente cuando sales del rango, aunque Google indica requisitos de modelos específicos (por ejemplo, Pixel 8 en adelante y Pixel Watch 2 en adelante) y conexión Bluetooth.

Find Hub también llega a los Pixel Watch para que desde el reloj puedas hacer sonar cosas que estén cerca por Bluetooth o ver la ubicación y direcciones en un mapa si están lejos, según Google. En la vida real, esto es “menos caos” cuando no sabes si el teléfono está debajo del cojín o se fue contigo en el carro.

Otra mejora práctica es que los gestos de una mano que estaban disponibles en Pixel Watch 4 ahora se expanden a Pixel Watch 3, con acciones como contestar llamadas, tomar una foto o pausar música sin tocar la pantalla. Y si pagas seguido con el reloj, Express pay te deja pagar acercando el reloj al lector sin abrir Google Wallet, aunque requiere activación manual y que el reloj esté desbloqueado; Google lo marca para Pixel Watch 2 en adelante.

En seguridad, hay dos puntos grandes. El primero de ellos son las alertas de terremoto en tiempo real (con disponibilidad regional), mientras que el segundo es la expansión de Satellite SOS, que Google dice que ahora estará disponible fuera de Estados Unidos continental hacia Canadá, Europa, Alaska y Hawái (con notas de disponibilidad según país y condiciones, e incluye dos años sin costo adicional tras activación). Y en el teléfono, Scam Detection en la app “Phone by Google” se expande a mercados como Francia, Italia, España, México, Alemania y Japón.

