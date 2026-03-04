Arrestan a empleada del Departamento de Educación por matar a tiros a un hombre en Nueva York

Una trabajadora del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York fue arrestada y acusada de asesinato por su presunta participación en el tiroteo que dejó muerto a un hombre de 44 años en el Bronx el pasado enero. Otro sospechoso ya había sido detenido semanas antes por el mismo caso.

Naya Brown, de 26 años, fue arrestada el martes por su presunta implicación en la muerte de Keon Gill, ocurrida la madrugada del 1 de enero en el distrito del Bronx.

De acuerdo con la Policía de Nueva York, New York City Police Department, Gill recibió un disparo en el pecho alrededor de las 3:00 a. m., cuando salía de un restaurante en la calle West 242 junto a su hermano, tras celebrar su cumpleaños. La víctima, residente de Middletown, en el área del Hudson Valley, falleció en el lugar.

Su hermano, de 35 años, sufrió una herida de bala en la rodilla que no puso en riesgo su vida.

Otro sospechoso ya estaba bajo custodia

El arresto de Brown se produjo más de un mes después de la detención de Pernell Warren, de 37 años y residente del Bronx, quien fue acusado de asesinato el 1 de febrero.

Warren también enfrenta cargos por homicidio involuntario y posesión criminal de arma, según informaron las autoridades.

Fuentes citadas por medios locales señalaron que aún no está claro cuál habría sido el papel específico de Brown en el tiroteo, aunque indicaron que no sería quien efectuó los disparos. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima y su hermano habrían sostenido una discusión con los sospechosos antes de que se produjera el intercambio de disparos.

Situación laboral y medidas disciplinarias

Brown se desempeñaba como gerente de proyectos para niños y familias en el New York City Department of Education desde marzo de 2024, según su perfil profesional.

Un portavoz del Departamento de Educación informó que la empleada fue suspendida ante las “profundamente perturbadoras” acusaciones y advirtió que, de confirmarse los hechos, se iniciará un proceso de destitución.

Familiares de Gill lo describieron como un padre dedicado. “Su mundo eran sus hijos. Eran su vida”, expresó la madre de sus hijos en declaraciones previas a medios locales.

La investigación continúa en curso.

