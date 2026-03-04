Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda, son captados en pleno beso

El nombre de la actriz británica Emma Watson encabeza los titulares internacionales junto al del empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, esto luego de filtrarse diversas fotografías que habrían evidenciado un romance entre los famosos.

Las imágenes que ya han dado la vuelta al mundo fueron publicadas por la revista “Quién”, y muestran a la presunta pareja en destinos como Courchevel, los Alpes franceses, y Punta Mita, en el Pacífico mexicano.

Y aunque este avistamiento de la histrionisa y el heredero mexicano fue suficiente para causar revuelo en las plataformas digitales, la estocada final llegó con la difusión de una postal en la que se les ve besándose en el aeropuerto.

Reportes recientes indican que el capítulo más reciente en la historia de amor de Watson y Hevia Baillères se vivió en la Ciudad de México, sitio en el que disfrutaron de algunos días juntos antes de la partida de la protagonista de “Harry Potter”.

“Testigos los ubicaron en distintos spots de la capital, reforzando la idea de que no se trata de encuentros casuales, sino de una relación que evoluciona con naturalidad entre viajes internacionales y agendas profesionales exigentes”, relata la revista de espectáculos.

Hasta el momento, ninguna de las dos partes ha confirmado públicamente la relación. Sin embargo, para muchos, las imágenes difundidas de sus escapadas a varias partes del mundo han sido suficientes para la especulación del público sobre una nueva historia de amor entre Hollywood y la

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el nuevo novio de Emma Watson?

Si bien los apellidos Hevia Baillères son nuevos en la escena del mundo del entretenimiento, su legado en el ámbito empresarial cuenta una historia diferente. El egresado del internado suizo Le Rosey y Ransom Everglades, en Miami, pertenece a la cuarta generación de la familia que encabeza Grupo Bal, uno de los conglomerados más influyentes de América Latina.

Es nieto del fallecido empresario Alberto Baillères y forma parte de un entorno vinculado a sectores estratégicos que van desde la minería, los seguros, retail de lujo y las finanzas.

En la actualidad, encabeza la firma de inversión “HBeyond”, con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México. A través de esta empresa, se impulsa a proyectos ligados a tecnologías transformadoras, logrando posicionarse como una plataforma para identificar y potenciar startups con alto potencial.

Dentro de su lista de proyectos, también destacan: “INSAITE”, empresa especializada en inteligencia artificial, así como “Lok”, dedicada a la logística de última milla y que llegó a convertirse en la red de “smart lockers” (casilleros automatizados) más grande de América Latina.

