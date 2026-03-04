Hijo de Tom Hanks está atrapado en Colombia: ¿Por qué no puede regresar?

Chet Hanks, hijo del oscarizado actor Tom Hanks, se encuentra actualmente “atrapado” en Colombia. El músico y actor de 34 años reveló a través de sus redes sociales que no ha podido abordar su vuelo de regreso a Estados Unidos debido a un insólito enredo migratorio.

La situación comenzó tras un viaje espontáneo. Chet se encontraba en Puerto Rico celebrando el cumpleaños de un amigo cuando decidió volar a Medellín para visitar a otro conocido. “Pensé: ‘estoy a solo dos o tres horas de Medellín, ¿qué podría salir mal?'”, relató con ironía en un video de Instagram.

El problema, que parece salido de la película que protagonizó su padre The terminal, surgió en el aeropuerto al intentar regresar a Norteamérica. Chet, quien posee doble nacionalidad, viajó con su pasaporte griego porque el estadounidense estaba próximo a expirar. Sin embargo, al presentarse ante la aerolínea con un documento extranjero para ingresar a EE. UU., las autoridades le exigieron una tarjeta de residencia permanente (Green Card).

“Les dije que no tengo una Green Card porque soy ciudadano estadounidense, pero no traigo conmigo el pasaporte de mi país”, explicó el joven de 35 años.

Sin el documento que acredite su ciudadanía y sin residencia legal como extranjero, Chet quedó en un limbo burocrático que le impide tomar un vuelo comercial hacia territorio estadounidense.

Con su característico sentido del humor, Hanks pidió a sus seguidores que lo “liberen”, y comparó su situación con la película The Terminal (2004), en la que su padre interpreta a un hombre varado en un aeropuerto.

Actualmente, el hijo de la estrella de Hollywood permanece en Medellín. Para resolver el conflicto, deberá desplazarse a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para tramitar un pasaporte de emergencia, un viaje que, según confesó, no estaba en sus planes originales.

