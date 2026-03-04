Muere expresidente de la FMF, Rafael del Castillo

A pocos meses de que México vuelva a ubicarse en el centro del futbol internacional con la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Federación Mexicana de Futbol confirmó el fallecimiento de Rafael del Castillo, quien presidió el organismo durante la década de los ochenta y estuvo al frente en uno de los periodos más determinantes para el balompié nacional.

La noticia fue difundida por la propia federación a través de un mensaje institucional en el que recordó su gestión entre 1980 y 1988. “La Federación Mexicana de Futbol lamenta el sensible fallecimiento de Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF 1980 – 1988, cuya labor y entrega dejaron una huella importante en el futbol mexicano. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”, señaló el comunicado.

Del Castillo encabezó la entonces conocida como Femexfut en años marcados por cambios estructurales y decisiones que impactaron de manera directa en la organización del deporte en el país. Durante su administración se impulsaron procesos de modernización administrativa y se fortalecieron estructuras orientadas al desarrollo de talento.

Uno de los capítulos más recordados de su gestión fue la organización del Mundial de 1986. México asumió la sede de aquel torneo y lo llevó a cabo con Argentina como campeona, con Diego Maradona como figura central del certamen. La celebración de esa Copa del Mundo consolidó al país como anfitrión capaz de organizar eventos de alcance global.

Legado, reconocimientos y episodios polémicos

La trayectoria de Rafael del Castillo también incluyó momentos de controversia. Entre los episodios más señalados de su etapa al frente de la federación se encuentra el caso de los llamados “Cachirules” en 1988, un tema que generó fuerte repercusión en el entorno futbolístico mexicano.

El pasado 12 de febrero, semanas antes de su fallecimiento, la federación encabezada por Ivar Sisniega le rindió un homenaje en vida. En esa ceremonia, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y comisionado de la FMF, lo definió como una “pieza clave para que nuestro país albergara un segundo Mundial, México 86” y destacó la visión social y cultural que imprimió en la conducción del futbol mexicano.

Arriola volvió a expresar sus condolencias tras conocerse la noticia, sumándose a las muestras de pesar dirigidas a familiares y allegados del exdirectivo.

La muerte de Rafael del Castillo ocurre a 100 días del inicio de la Copa Mundial 2026, un contexto que vuelve a situar en la memoria colectiva su papel en la organización del torneo celebrado cuatro décadas atrás.

