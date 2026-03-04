Muertes maternas han caído en EE.UU., pero solo devuelven a cifras previas al COVID-19

Un análisis reciente del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), basado en un reporte publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), revela que 649 mujeres estadounidenses fallecieron durante o inmediatamente después del parto en 2024, una disminución en comparación con los 669 de 2023. Esta marcada reducción indica una tendencia a la baja desde 2021, cuando se registraron cifras alarmantes.

Eugene Declercq, investigador de la Universidad de Boston, destaca que la disminución de las muertes maternas podría ser atribuible a la reducción de casos de COVID-19 y a mejoras en la atención médica, recogió Associated Press (AP). Sin embargo, también advierte sobre posibles variaciones en los datos finales debido a correcciones en los registros de defunción.

Resalta que los datos preliminares disponibles sugieren que esta tendencia continuó en 2025. El descenso ocurre tras un período de aumento sostenido de la mortalidad materna entre 2018 y 2021, con un incremento pronunciado durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el NCHS, el año 2024 finalizó con una tasa de 17.9 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, el menor registro en seis años. En 2023, el dato fue de 18.6 por cada 100,000, mientras que en 2018 se anotaron 17.4, el último valor inferior al actual.

Los CDC contabilizan a las mujeres que fallecen durante el embarazo, el parto y hasta 42 días después del nacimiento por afecciones relacionadas con el embarazo. El sangrado excesivo, las obstrucciones vasculares y las infecciones son las principales causas.

Desigualdades persistentes

A pesar de la mejora general, las tasas de mortalidad materna siguen mostrando desigualdades raciales. Las mujeres afroamericanas experimentan una tasa más de tres veces superior a la de las mujeres blancas e hispanas, y el riesgo aumenta significativamente para las mujeres de 40 años o más.

Aunque la disminución en las cifras es un signo positivo, expertos advierten que se debe prestar mayor atención a la salud materna en Estados Unidos, que todavía presenta una de las tasas más altas de mortalidad entre las naciones desarrolladas.

Tasas de mortalidad materna en otros países

Las tasas de mortalidad materna en EE.UU. son significativamente más altas que el promedio de países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2024, la tasa en EE.UU. fue de 17.9 muertes por 100.000 nacidos vivos, mientras que el promedio OCDE en 2023 fue de 10.3.​

EE.UU. supera ampliamente a la mayoría de naciones de altos ingresos, con tasas casi el doble del promedio OCDE y mucho más altas que líderes europeos



La tasa de mortalidad materna entre 2021 y 2023 fue de <3 en Noruega, <3 en Islandia, <3 en Polonia y 11.0 en Chile (2022), mientras que en México alcanzó 44.0.

