Demócrata que respaldó ley pro-ICE sufre derrota en primarias de Carolina del Norte

La representante estatal demócrata Carla Cunningham sufrió una dura derrota en las primarias de Carolina del Norte. Un revés político que muchos analistas vinculan a su controvertido apoyo a una ley respaldada por republicanos que fortalece la cooperación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Cunningham, quien representaba al distrito 106 en la Cámara estatal desde 2013, perdió frente al reverendo Rodney Sadler por un margen abrumador. De acuerdo con resultados citados por Mediaite, Sadler obtuvo alrededor del 70% de los votos, mientras que Cunningham apenas alcanzó el 22%, una diferencia cercana a los 50 puntos porcentuales.

El trasfondo de la derrota se remonta a una votación clave ocurrida hace ocho meses. En ese momento, Cunningham se convirtió en la única demócrata que apoyó a los republicanos para anular el veto del gobernador Josh Stein a una legislación que obligaba a las autoridades locales a colaborar más estrechamente con ICE.

La ley exige que los alguaciles de los condados verifiquen el estatus migratorio de las personas detenidas en cárceles locales. Si ICE lo solicita, también permite que los detenidos permanezcan bajo custodia por más tiempo para facilitar su transferencia a las autoridades federales.

El voto de Cunningham fue decisivo: la anulación del veto se logró por apenas un voto de diferencia. Tras la votación, la legisladora defendió su postura en el pleno de la Cámara, donde afirmó que “no todas las culturas son iguales” y que quienes inmigran a Estados Unidos “deben asimilarse y adaptarse a la cultura del país”.

Sus comentarios provocaron una fuerte reacción entre votantes demócratas y grupos proinmigrantes, especialmente en Charlotte, una de las ciudades más diversas del estado y parte del distrito que representaba.

La derrota electoral llega además en un momento en que el debate nacional sobre ICE y las políticas migratorias sigue intensificándose. Una encuesta publicada recientemente por YouGov y The Economist encontró que el 50% de los estadounidenses apoya abolir por completo la agencia federal, mientras que el 39% se opone a esa medida.

En los últimos meses, ICE ha llevado a cabo redadas en varias ciudades del país, incluida Charlotte, donde operativos migratorios han afectado tanto a inmigrantes como a residentes involucrados en procesos legales.

Tras siete mandatos en la legislatura estatal, la salida de Cunningham marca el fin de una carrera política que, al menos en esta ocasión, quedó definida por un solo voto y las consecuencias políticas que le siguieron.

Sigue leyendo: