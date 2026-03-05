Historias que restauran: tejidos de esperanza que cambian la vida a miles de sobrevivientes de cáncer de mama
Experiencias compartidas entre sobrevivientes indican que el tejido no solo actúa como un medio práctico, sino también terapéutico
El diagnóstico de cáncer puede significar para el paciente una caída de ánimo atroz, momento en que para muchos viene a la mente una muerte cercana. Otros se revisten de un carácter resiliente que los lleva a superar adversidades y se reponen. Es el caso de Mary Mwangi, una keniana diagnosticada, cuya afición por el tejido la llevó no solo a recuperarse de la enfermedad, sino también a ayudar a miles de sobrevivientes de cáncer de mama.
Mwangi utiliza el tejido como un medio para sanar y ayudar a otras sobrevivientes en Kenia. Su grupo, los Guerreros del Cáncer del Nuevo Amanecer, se enfoca en crear prótesis de tejido a bajo costo para mujeres que han sufrido una mastectomía, relata Associated Press (AP).
Las prótesis de Mwangi, que cuestan solo $10 dólares, representan una solución económica en un contexto donde el cáncer de mama es el más diagnosticado en mujeres. Más de 600 prótesis han sido vendidas en tres años, beneficiando a muchas mujeres que enfrentan la carga financiera del tratamiento.
De la dificultad a la dignidad
Las mujeres afirman que las prótesis asequibles son un alivio en Kenia. Mwangi comenzó en 2017 tejiendo gorros y bufandas, luego que conoció a una mujer que estaba tejiendo una prótesis. Ahora tiene su sastrería en Thika, a las afueras de Nairobi, la capital, donde comparte sus conocimientos con otras mujeres. Mientras unas se lucran con este arte, otras lo usan como una válvula de escape cuando se sienten abrumadas por el dolor de perder un seno, cuenta AP.
Sobrevivientes como Nancy Waithera, profesora de ciencias de secundaria, relatan cómo las prótesis de tejido les han devuelto su autoestima y dignidad, permitiéndoles sobrellevar mejor su condición después de la cirugía.
“Solía quedarme en casa porque no quería que me etiquetaran como la ‘mujer de un solo pecho’”, dijo también Hannah Mugo, ama de casa y madre. Conoció a Mwangi y aprendió a tejer, no solo para ella, sino también para vender.
Experiencias compartidas entre sobrevivientes indican que el tejido no solo actúa como un medio práctico, sino también terapéutico. Expertos enfatizan la importancia de contar con grupos de apoyo para facilitar el proceso de recuperación.
A medida que Mwangi continúa capacitando a más mujeres, la comunidad de sobrevivientes de cáncer de mama se fortalece. La historia de Mwangi demuestra que el cáncer no es un veredicto de muerte, sino un nuevo comienzo lleno de posibilidades.
También te puede interesar:
· Octogenarios que evitan comer carne pueden tener menos probabilidades de llegar a los 100 años
· Muertes maternas han caído en EE.UU., pero solo devuelven a cifras previas al COVID-19
· Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte materna durante el embarazo