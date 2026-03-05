La circuncisión en el punto de mira: directrices de salud la consideran potencialmente dañina

El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) de Reino Unido actualizó su guía sobre delitos relacionados con el abuso basado en el honor, excluyendo la circuncisión de su categoría de abuso infantil. A pesar de la controversia que rodea este tema, la CPS reconocerá situaciones en las que esta práctica pueda ser considerada perjudicial.

El CPS decidió no incluir la circuncisión junto con el abuso de la dote, la brujería y la mutilación genital femenina.

Inmediatamente se conoció la medida, grupos judíos y musulmanes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la circuncisión se considerara abuso infantil. Mientras que líderes como el rabino Dr. Jonathan Romain han celebrado la decisión de la CPS, indicando la importancia cultural y religiosa de la circuncisión, recogió el medio británico The Guardian.

Prácticas seguras y riesgos asociados

El CPS, en su lugar, incluyó una sección similar sobre la circuncisión en la guía actualizada sobre delitos contra la persona. La guía reafirma que la circuncisión puede ser segura si es realizada por profesionales cualificados. Sin embargo, se han documentado casos graves de complicaciones, con estadísticas alarmantes sobre la mortalidad infantil relacionada con la práctica.

Condenas recientes de practicantes irresponsables han resaltado la necesidad de una regulación más estricta en la práctica de la circuncisión. La CPS ha indicado que considerará cada caso individualmente, enfatizando la importancia de las condiciones bajo las cuales se realiza el procedimiento.

Complicaciones asociadas a la complicación

Las principales complicaciones documentadas de la circuncisión por practicantes no cualificados incluyen infecciones graves, hemorragias excesivas y amputaciones del glande o pene.

Complicaciones infecciosas. Las infecciones de la herida (sepsis) son las más frecuentes, representando hasta el 56% de los casos en estudios de circuncisiones tradicionales, a menudo agravadas por condiciones no estériles y presentación tardía. Otras incluyen urosepsis, estenosis meatal con obstrucción urinaria y fístulas uretrales.

Complicaciones hemorrágicas y traumáticas. La hemorragia severa puede llevar a shock hemorrágico o muerte, especialmente sin anestesia adecuada o hemostasia correcta. Amputaciones parciales o completas del glande o pene ocurren por técnicas inadecuadas, como en casos reportados con pinzas Mogen mal usadas.

Otras secuelas graves. Se documentan necrosis peneana, gangrena, fimosis severa, retención urinaria, deshidratación con falla renal y disfunción sexual permanente. Estas tasas son significativamente más altas (hasta 60%) con circuncisores tradicionales versus médicos (3-4%).

