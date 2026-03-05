Robert Marzan, militar de Sacramento, entre las víctimas del ataque de Irán en Kuwait

El Pentágono confirmó la identidad de los seis soldados estadounidenses que murieron en un ataque iraní con dron en Kuwait, y entre las víctimas se encuentra Robert Marzan, un suboficial jefe de 54 años originario de Sacramento, California.

Marzan, quien estaba asignado al 103 Comando de Sostenimiento del Ejército en Iowa, estaba cumpliendo funciones de apoyo en el reabastecimiento de tropas en el Medio Oriente.

El ataque, que ocurrió el pasado domingo 1 de marzo, impactó un centro de operaciones improvisado en el puerto de Shuaiba. Tras el incidente, se confirmó la muerte de otros cinco soldados, incluyendo al capitán Cody Khork, la sargento de primera clase Nicole Amor, el sargento Noah Tietjens, el sargento Declan Coady, y el mayor Jeffrey O’Brien.

La recuperación de los cuerpos de Marzan y O’Brien fue dificultada por el estado de la infraestructura donde se encontraban al momento del ataque.

Marzan, conocido por su dedicación y servicio, fue un militar de toda la vida. Su hermano, Vic Marzan, destacó el patriotismo y el amor por su país del fallecido soldado, quien estuvo al servicio de Estados Unidos durante años.

“Mi hermano murió por nuestro país. Fue un militar de toda la vida. Amaba a su familia y a su país”, expresó a CBS News Sacramento.

US Army Reserve officer Robert Marzan of Sacramento has been killed in the war in Iran.



Californians are grateful for his service and sacrifice and grieve with his family.



I hope the losses we suffer are few and the duration of this war is short.



And I pray our… — Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) March 5, 2026

Reacciones de autoridades y familia

Tras la identificación de Marzan, las autoridades californianas, incluido el gobernador Gavin Newsom y la vicegobernadora Eleni Kounalakis, expresaron sus condolencias a la familia del soldado.

“California lamenta la pérdida del suboficial jefe tres Robert M. Marzan, un valiente californiano cuyo servicio a nuestra nación estuvo marcado por el honor y la distinción. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a su esposa y familia en este momento de profundo dolor”, señalaron en su declaración conjunta.

California mourns the loss of Chief Warrant Officer Three Robert M. Marzan, a courageous Californian whose service to our nation was marked by honor and distinction.



We offer our deepest condolences to his wife and family during this time of profound sorrow. pic.twitter.com/MbAgmPHst7 — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) March 5, 2026

El ataque con dron, parte de las operaciones militares en curso entre Estados Unidos e Irán, dejó a varios otros soldados heridos, aunque el número de heridos graves disminuyó a 10 conforme avanzaba el tratamiento médico.

La tragedia que conmueve a Sacramento

La noticia de la muerte de Marzan ha sacudido a su comunidad en Sacramento. Los residentes han expresado su pesar y solidaridad con la familia del soldado. Marzan era descrito como un hombre comprometido con su servicio, además de ser una figura querida entre sus compañeros.

Mientras tanto, la Operación Furia Épica, que involucra tanto a las fuerzas estadounidenses como a las israelíes, continúa en el Medio Oriente. Tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y otros altos mandos de la República Islámica, Irán ha lanzado una serie de represalias. Las operaciones militares de combate continúan, y el gobierno de Donald Trump ha advertido que más bajas son probables antes de que se logren los objetivos en la región.

