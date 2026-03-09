Checo Pérez vs. Liam Lawson: el miniduelo que hizo reír al mexicano en su regreso a la Fórmula 1

El Gran Premio de Melbourne 2026 dejó uno de los momentos más comentados del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1: el nuevo capítulo de la rivalidad entre Sergio “Checo” Pérez y Liam Lawson.

En el circuito de Albert Park, el piloto mexicano aprovechó la presencia del neozelandés detrás de él para protagonizar un intenso duelo que terminó provocando frustración en el conductor de Racing Bulls. Aunque el Cadillac de Pérez era considerablemente más lento, el tapatío decidió defenderse con todo y jugar al “gato y al ratón” con su rival.

El momento en que Checo Pérez decidió defenderse de Lawson

La escena ocurrió alrededor de la vuelta 15 del Gran Premio de Australia 2026. Con un monoplaza debutante y cerca de cuatro segundos más lento que el resto del pelotón, Checo Pérez preguntó por radio a su ingeniero Carlo Passetti quién venía detrás.

—¿Quién viene atrás?

—Lawson.

La respuesta fue suficiente para que el mexicano adoptara una postura defensiva inmediata.

El piloto de Racing Bulls intentaba recuperar posiciones tras un mal arranque en el que se quedó detenido en la parrilla. De hecho, el incidente pudo haber terminado en un choque fuerte si no fuera por los reflejos de Franco Colapinto y del propio Pérez.

Pero cuando finalmente alcanzó al mexicano, se encontró con una defensa muy agresiva.

En la curva 3, Lawson intentó adelantar por el exterior, pero Pérez cerró la trayectoria y evitó el rebase con una maniobra firme.

Los comisarios revisaron la acción, pero determinaron que se trató de una defensa dura pero completamente legal, por lo que no hubo sanción.

La reacción de Lawson tras el duelo

Con un monoplaza más competitivo, Liam Lawson volvió a intentar el adelantamiento más adelante. En la curva 11, finalmente logró superar al Cadillac de Checo Pérez, aunque no sin esfuerzo.

La frustración del neozelandés quedó registrada en la radio del equipo.

“Ese tipo es **** malo”, dijo molesto Lawson.

Mientras tanto, la reacción del mexicano fue completamente distinta. Desde el primer intento de adelantamiento, Checo Pérez se reía por la radio, disfrutando del momento.

Cuando finalmente el Racing Bulls quedó por delante, el tapatío soltó: “Ja, ja, ja, qué le pasa a este tipo”.

Lawson cree que Checo Pérez no ha olvidado lo ocurrido en 2024

Después de la carrera, Liam Lawson aseguró que el comportamiento de Checo Pérez estaba relacionado con la rivalidad que surgió entre ambos en 2024, especialmente durante el Gran Premio de México.

“Dos años después y no lo ha superado”, dijo Lawson. “Me estaba peleando como estuviéramos en el campeonato del mundo y estábamos como en el lugar 16”, acotó.

“Obviamente no me importó mucho. Mi carrera estaba terminada en ese punto, así que ya no importaba”.

Posteriormente, el piloto neozelandés intentó bajar la intensidad de sus declaraciones.

“No fue nada ilegal, sólo fue agresivo. No hubo nada… Honestamente no me importa porque era para la posición 16″.

El origen de la tensión entre Checo Pérez y Liam Lawson

La rivalidad entre ambos pilotos tiene su origen en el Gran Premio de México 2024. En aquella carrera, Liam Lawson golpeó el monoplaza de Checo Pérez, provocando daños importantes en el pontón del auto del mexicano.

Tras adelantarlo, el neozelandés incluso mostró el dedo medio, un gesto que generó polémica dentro de la estructura de Red Bull, ya que ambos pertenecían al mismo programa de pilotos.

El entonces jefe del equipo, Christian Horner, terminó reprendiéndolo por la acción.

Dos carreras que cambiaron el destino de Lawson

Al finalizar aquella temporada, Red Bull decidió terminar el contrato de Checo Pérez y otorgar el asiento principal a Liam Lawson, quien incluso fue comparado por algunos con Max Verstappen.

Sin embargo, el experimento duró muy poco, porque el neozelandés apenas disputó dos Grandes Premios en el segundo auto de Milton Keynes antes de ser enviado de regreso a Racing Bulls, mientras el asiento terminó en manos de Yuki Tsunoda.

Mientras tanto, Checo Pérez inició una nueva etapa en la Fórmula 1 con Cadillac.

Checo Pérez lo tomó con humor

Para el piloto mexicano, el duelo simplemente fue parte del espectáculo de las carreras.

“Fue un poco de diversión racing. Estaba en un coche mucho más lento, así que para mí era simplemente tratar de competir”, explicó Pérez.

Al final del Gran Premio de Australia 2026, Liam Lawson terminó en el puesto 13 con una vuelta perdida, mientras Checo Pérez cruzó la meta en el lugar 16.

