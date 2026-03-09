Te explicamos cómo cambia el cerebro durante la maternidad

Los cambios en el cerebro de la mujer durante la maternidad son más significativos que en la adolescencia, aseguró a EFE Salud la neurocientífica Susana Carmona, directora del grupo de investigación ‘Neuromaternal’ del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Explica que durante la gestación se observan reducciones en el volumen de la sustancia gris, que muestran un patrón dinámico que culmina en el parto.

El aumento de estrógenos provoca un “boom hormonal”, que modifica el funcionamiento del cerebro, facilitando una mejor vinculación entre la madre y el bebé. Estudios revelan que más cambios cerebrales están asociados con un mejor apego en la maternidad.

“Igual que no le puedes pedir a una mujer que vuelva a ser como era antes de la adolescencia, no le puedes pedir a una mamá rápidamente que vuelva a ser la de antes una vez ha dado a luz, porque físicamente, incluyendo su cerebro, ya no es la misma”, sentencia Carmona.

Necesidad de visualizar la maternidad

La neurocientífica subraya que los cambios no son temporales y que la sociedad debe reconocer la importancia de estos procesos. “Cuanto más cambia el cerebro de una mujer durante el embarazo, mejor se vincula con el bebé”, señala Carmona, que indica que así se puso de manifiesto en un estudio realizado con 127 mujeres antes, durante y después del embarazo.

Una vez constatado que se producen estos cambios en la estructura y la forma del cerebro, queda entonces por explorar “otras métricas cerebrales, de conectividad, funcionalidad y flujo cerebral. Hay muchas más cosas por resolver”, dice a EFE.

La autora del libro Neuromaternal: ¿Qué le pasa a mi cerebro durante el embarazo y la maternidad? aboga por una atención sanitaria que considere a la madre como parte integral del cuidado infantil, advirtiendo del riesgo de depresión posparto. Enfatiza la divulgación de estos hallazgos para que las mujeres se sientan acompañadas. Invita a las madres y parejas a participar en investigaciones para seguir explorando los efectos cognitivos de la maternidad.

Parto natural vs. cesárea

Existen diferencias en los cambios cerebrales entre mujeres que experimentan un embarazo natural (parto vaginal) y aquellas que optan por cesárea, según estudios recientes sobre neuroplasticidad materna.

Cambios durante el embarazo. El cerebro de las madres ya muestra modificaciones anatómicas en el tercer trimestre, relacionadas con redes de atención y neuroplasticidad, comparado con mujeres no embarazadas.

Influencia del tipo de parto. El estudio del Hospital Gregorio Marañón, publicado en Nature Neuroscience, comparó 110 mujeres primerizas: el 79% tuvo parto vaginal, 11% cesárea de emergencia y 10% cesárea programada. Las mujeres con cesárea programada (sin trabajo de parto previo) presentaron cambios cerebrales distintos entre el embarazo y el posparto, a diferencia de las que experimentaron trabajo de parto (vaginal o cesárea de emergencia).

Posible explicación. Esto sugiere que el trabajo de parto en sí influye en la neuroplasticidad, posiblemente por hormonas como oxitocina, aunque se necesita más investigación para precisar el alcance y dirección de estas diferencias.

