Margot Robbie sorprende con inesperado cambio de look

Conocida por su capacidad de mimetizarse con sus personajes no solo en la pantalla, sino también en la alfombra roja, Margot Robbie dejó boquiabiertos a los asistentes de la Semana de la Moda de París con nuevo look.

Durante el esperado desfile de la colección Otoño/Invierno 2026-2027 de Chanel, Robbie hizo una aparición estelar luciendo un drástico cambio de imagen: un impecable corte bob con flequillo.

Tras meses promocionando su nueva película, Cumbres Borrascosas, donde lucía una larga melena con ondas románticas y estética gótica, la intérprete decidió que era momento de una “renovación primaveral”.

Foto AP Photo/Tom Nicholson

El nuevo estilo, un lob (long bob) que roza apenas la clavícula, presenta capas desfiladas y un flequillo tipo cortina que enmarca su rostro, aportando un aire fresco y contemporáneo que ya se perfila como la tendencia para este 2026.

Fiel a su rol como embajadora de la maison francesa, Margot combinó su nuevo corte con un atuendo que equilibraba la alta costura con lo casual.

La actriz vistió un top de tirantes en tono marfil con transparencias sutiles, combinado con unos innovadores pantalones de seda que imitaban la textura del denim, pertenecientes a la colección de Alta Costura primavera 2026 de Chanel.

El cambio de look, realizado por su estilista de cabecera Bryce Scarlett, simboliza el cierre de un ciclo profesional tras el éxito en taquilla de su última cinta, que ya ha recaudado más de 213 millones de dólares.

