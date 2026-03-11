Expolicía de Washington acusado de agredir sexualmente a 10 mujeres que conoció por aplicaciones de citas

Un exoficial de policía de Washington, D.C. fue acusado de agredir sexualmente a al menos 10 mujeres en Maryland y Virginia entre 2024 y 2025, informaron las autoridades.

El sospechoso, identificado como Timothy Valentin, de 30 años y residente de Fort Washington, enfrenta cargos relacionados con agresiones a seis mujeres adultas en el condado de Prince George, según el Prince George’s County Police Department.

También enfrenta cargos en Virginia

Valentin se encuentra actualmente detenido en Alexandria, donde enfrenta otros cuatro cargos por presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2025.

Según los investigadores, en ese estado enfrenta acusaciones que incluyen violación, sodomía, secuestro, filmación ilegal y agresión sexual agravada.

Las autoridades señalaron que el sospechoso trabajó anteriormente como agente del Metropolitan Police Department of the District of Columbia entre 2017 y 2022, año en que renunció. Las presuntas agresiones habrían ocurrido después de su salida del departamento.

Presuntamente conocía a las víctimas en citas

De acuerdo con los investigadores, Valentin conocía a las mujeres a través de aplicaciones de citas o encuentros en persona.

Las autoridades afirman que durante las citas las víctimas consumían alcohol y quedaban incapacitadas, momento en el que él presuntamente las agredía sexualmente.

Uno de los casos investigados ocurrió en abril de 2025 en Takoma Park, en el condado de Montgomery, donde el sospechoso supuestamente atacó a una mujer tras reunirse en el restaurante Blue Sunday’s Bar & Grill y posteriormente trasladarse a Society Restaurant & Lounge.

Investigación comenzó tras alerta de la policía de Virginia

La investigación en Maryland comenzó a finales de enero después de que el Alexandria Police Department contactara a los investigadores del condado de Prince George al detectar posibles casos relacionados durante su propia investigación.

Las autoridades de ambos estados creen que podría haber más víctimas y están instando a cualquier persona con información o que haya tenido contacto con el sospechoso a que se comunique con la policía.

