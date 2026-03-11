Horóscopo del amor: 5 signos estarán ardientes hasta el 30 de marzo

El horóscopo del amor de marzo de 2026 llega con una apasionada energía gracias al tránsito de Venus en Aries, que comenzó el 6 de marzo y se extenderá hasta el 30 de marzo.

Este movimiento planetario despierta el lado más ardiente, valiente y directo de cinco signos del zodiaco.

En astrología, Venus es el planeta del amor, el romance y la atracción, mientras que Aries representa la pasión, el impulso y la acción.

Cuando estas dos energías se combinan, el resultado es un período lleno de emociones intensas, decisiones románticas y relaciones más auténticas.

Durante estas semanas, muchas personas sentirán que el amor se vuelve más spontáneo, más sincero y con menos miedo a expresar lo que realmente sienten. ¿De qué depende? De su signo zodiacal.

Según el sitio Horóscopo Negro, Aries, Leo, Sagitario, Géminis y Libra serán los cinco signos que sentirán con más fuerza este fuego emocional recuperando la chispa en sus relaciones o viviendo encuentros románticos inesperados.

1. Aries

Para Aries, este tránsito es especialmente poderoso porque Venus se encuentra en su propio signo. Durante estas semanas, puedes sentirte más atractivo, seguro y magnético.

Es probable que las personas se sientan naturalmente atraídas por tu personalidad y tu energía.

Si estás en pareja, este tránsito puede devolver a la relación la intensidad emocional y física que quizá se había debilitado con el tiempo.

Si eres un Aries soltero, podrías experimentar nuevas oportunidades románticas que llegan de forma espontánea.

2. Leo

Leo es otro de los signos más beneficiados por este tránsito porque comparte el elemento fuego con Aries.

Si es tu signo, la energía de Venus en Aries puede hacer que te sientas más apasionado, creativo y dispuesto a vivir el amor intensamente.

Si estás en pareja, es probable que tu relación recupere conexión, atracción física y entusiasmo por compartir momentos juntos.

Este tránsito también puede ayudar a romper la rutina y devolverle a la relación la emoción que tenía al principio.

Ahora que si eres un Leo soltero, marzo puede traer encuentros románticos muy estimulantes.

3. Sagitario

Sagitario es un signo que necesita libertad y emoción para sentirse pleno en una relación.

La energía de Venus en Aries conecta muy bien contigo Sagitario, porque ambos signos comparten el elemento fuego.

Durante este periodo, el amor puede sentirse más ligero, divertido y lleno de experiencias nuevas.

Si estás en pareja, este tránsito puede traer planes espontáneos, conversaciones profundas y objetivos compartidos.

Si estás soltero, podrías vivir encuentros intensos que surgen de forma rápida y con mucha química.

4. Géminis

Para Géminis, Venus en Aries activa su zona social y de amistades. Esto significa que el amor puede aparecer en situaciones cotidianas como reuniones con amigos, conversaciones casuales y eventos sociales.

Si eres un Géminis que está en pareja, el tránsito puede devolver la frescura y el dinamismo a tu relación. Las conversaciones profundas, el humor y la complicidad volverán a ser el centro de la conexión.

Si estás soltero, el coqueteo podría aparecer de forma natural y divertida, especialmente cuando menos te lo esperes.

5. Libra

Libra es uno de los signos más sensibles a este tránsito porque Venus es su planeta regente.

Cuando Venus entra en Aries, el signo opuesto a Libra, el foco se coloca directamente en sus relaciones.

Este periodo puede traer conversaciones importantes con la pareja, mayor claridad emocional y aumento de la pasión.

Aunque algunos diálogos puedan ser intensos, también pueden fortalecer la relación al fomentar la sinceridad.

Para los Libra solteros, este tránsito puede traer personas diferentes a las que suelen elegir, lo que podría resultar sorprendentemente atractivo.

Sigue leyendo:

• Marte en Piscis 2026 activa casas del destino para 4 signos zodiacales

• Júpiter retrógrado termina y 4 signos del zodiaco mejoran su suerte

• 3 signos del zodiaco deben prestar atención al asteroide Quirón