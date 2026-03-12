EE.UU. vigilará casas de cambio, remesas y traslado de valores en la frontera sur ante posible lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó reforzar la vigilancia sobre operaciones en efectivo realizadas por empresas de servicios monetarios en zonas cercanas a la frontera con México, ante el papel que estas compañías pueden desempeñar en esquemas de lavado de dinero vinculados con organizaciones del narcotráfico.

A través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la dependencia emitió una Orden de Identificación Geográfica ampliada que obliga a ciertas empresas, como remesadoras, casas de cambio y compañías de traslado de valores, a reportar transacciones en efectivo que vayan de $1,000 a $10,000 dólares cuando se realicen en regiones específicas del suroeste de Estados Unidos.

La medida busca generar más información para las autoridades encargadas de investigar delitos financieros y facilitar procesos judiciales contra redes vinculadas con el narcotráfico, al tiempo que pretende impedir que personas o entidades relacionadas con estas organizaciones utilicen el sistema financiero estadounidense. La disposición fue difundida por la propia FinCEN.

La orden alcanza a 14 condados ubicados en Arizona, California, Nuevo México y Texas. En Arizona se incluyen Maricopa, Pima, Santa Cruz y Yuma, mientras que en California abarca códigos postales situados en los condados de Imperial y San Diego.

También contempla los condados de Bernalillo, Doña Ana y San Juan, en Nuevo México, así como Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb, en Texas, de acuerdo con el documento publicado en el Registro Federal.

El Tesoro explicó que esta herramienta permitirá a los investigadores contar con pistas adicionales sobre movimientos financieros sospechosos en zonas consideradas de riesgo, en particular aquellas relacionadas con el tráfico de drogas y otras actividades criminales transfronterizas.

La disposición estará vigente hasta septiembre de 2026 y se aplicará a empresas de servicios financieros que operan fuera del sistema bancario tradicional. Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer el combate al lavado de dinero atribuido a cárteles con base en México y a otros actores criminales que operan en la frontera suroeste de Estados Unidos.

De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026 del Tesoro, las organizaciones criminales recurren con frecuencia al contrabando de grandes cantidades de efectivo para mover recursos ilícitos entre ambos países.

En algunos casos, el dinero se traslada hacia México y posteriormente regresa a territorio estadounidense mediante vehículos blindados, donde es declarado como ingresos legítimos de empresas establecidas del lado mexicano.

El informe también señala que, además de esquemas más complejos (como el uso de redes internacionales de lavado o activos virtuales), el contrabando masivo de efectivo continúa siendo una de las principales vías para blanquear recursos provenientes del narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses reconocen que parte de esos fondos se utilizan para adquirir armas y municiones en Estados Unidos, que posteriormente son enviadas de manera ilegal a México y alimentan la violencia asociada con los cárteles.

Sigue leyendo:

– Sheinbaum descarta que remesas sean utilizadas para actividades de lavado de dinero.

– Modelo colombiana se declaró culpable de lavar millones de dólares del narco en EE.UU.