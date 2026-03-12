Nuevo líder supremo de Irán dice que vengará a todos los muertos en la guerra y que mantendrá los ataques a bases de EE.UU.

En lo que significó su primer mensaje desde su nombramiento, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró que vengará a todos los muertos en la guerra con Estados Unidos e Israel, además de que se mantendrán “inevitablemente” los ataques a bases estadounidenses en la región.

“No renunciaremos a vengar la sangre de los mártires… La venganza que tenemos en mente no se limita únicamente al martirio del gran líder de la Revolución“, señaló Mojtaba Khamenei en referencia a las niñas asesinadas en un ataque contra un colegio en el sur de Irán y a la muerte de su padre Alí Jamenei.

El líder iraní advirtió a los países vecinos que acogen las instalaciones militares de Estados Unidos a que tomen la decisión de cerrarlas ante los posibles ataques que realizarán.

“Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible”, sostuvo.

Mojtaba Jamenei aseguró que su país mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz a la navegación de buques estadounidenses e israelíes.

“El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado“, señaló la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán.

Irán amenaza con mantener ataques a bases estadounidenses en países de Medio Oriente. Crédito: Bilal Hussein | AP

Tras los ataques iniciados el pasado 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel, Irán decidió cerrar el estrecho de Ormuz, una zona por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

En su mensaje, Jamenei señaló que la afirmación de que Estados Unidos quiere garantizar la seguridad y la paz en Medio Oriente “no ha sido más que una mentira”.

Jamenei manifestó que uno de sus objetivos es buscar relaciones cálidas y constructivas con sus países vecinos y que los ataques que realizó Irán a otros países solo fueron dirigidos a bases estadounidenses y no contra sus territorios.

“Creemos en la amistad con nuestros vecinos y sólo estamos atacando bases e inevitablemente continuaremos haciéndolo”, advirtió.

