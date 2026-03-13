Exempleadas de Ana Bárbara acusan al esposo de la cantante de hostigamiento y amenazas

En medio de los rumores de infidelidad que rodean a Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz, una nueva polémica se ha desatado. Ahora como resultado de las acusaciones de supuesto maltrato, hostigamiento y amenazas que dos extrabajadoras lanzaron en contra del esposo de la cantante.

La ola de acusaciones salió a la luz por medio de un comunicado emitido por dos mujeres identificadas como Katty y Martha, quienes afirmaron haber trabajado para la grupera y su familia durante poco más de 18 años.

En el escrito, las excolaboradoras declararon haber sido testigo de actitudes que calificaron como “inapropiadas” por parte de Muñoz contra los hijos de la artista. Estas iban desde maltrato verbal, insultos y castigos, hasta la instalación de cámaras en sus habitaciones sin su consentimiento.

Habría sido esta situación la que propició su renuncia tras casi dos décadas de trabajo en el hogar de Ana Bárbara: “Al negarnos a participar, mentir o permanecer en silencio, presentamos nuestra renuncia, lo que provocó ira, hostigamiento e intimidación por parte del Sr. Muñoz”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con el comunicado, la situación empeoró cuando le ofrecieron apoyo temporal a Emiliano, hijo mayor de la cantante, tras presuntamente ser obligado por el propio Ángel Muñoz a abandonar su casa.

Las exniñeras de Ana Bárbara publican carta: aseguran que no fueron despedidas,sino que renunciaron por presunto maltrato del esposo de la cantante hacia los niños; niegan haber influido en que el hijo mayor se fuera de casa y denuncian años de amenazas hostigamiento y difamación pic.twitter.com/DSpYQkgTP9 — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) March 12, 2026 https://platform.twitter.com/widgets.js

“Al no tener a dónde ir, le brindamos apoyo temporal durante dos años, lo que intensificó la hostilidad, las mentiras y las acusaciones falsas en nuestra contra (…) Hemos sido objeto de amenazas, intimidación y acusaciones difamatorias que han dañado nuestra reputación“, estipula el mensaje.

Katty y Martha revelaron que habían optado por no hacer pública la situación tras recomendación de sus abogados, pero esta decisión cambió como resultado de un altercado ocurrido diciembre de 2025, en el que habrían sido agredidas físicamente por el hijo de la cantante y del que dieron parte a la policía de Beverly Hills, California.

Ante la posible respuesta de Ángel Muñoz y Ana Bárbara, las excolaboradoras adelantaron que están dispuestas a llevar el caso hasta las últimas instancias: “Los invitamos a presentar pruebas de cualquier acusación que tengan en nuestra contra”, indicaron.

Una de las líneas más polémicas del escrito acusa de forma directa a Ángel Muñoz y a Ana Bárbara, cuyo nombre real es Altagracia Ugalde, “de cualquier daño físico, intimidación o represalia que pudiera ocurrirles a las demandantes, tanto en Estados Unidos como en México”, se destaca.

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