Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides hablan como nunca sobre su reconciliación

Dispuestos a compartir una parte de su historia con el público, la pareja conformada por Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel acudió como invitada al podcast “Se Regalan Dudas”, donde hablaron sin reservas sobre su reconciliación tras varios años de separación.

Los famosos tomaron los micrófonos del reconocido programa digital para revelar detalles inéditos de su historia de amor, incluyendo el momento en el que se dio el flechazo.

De acuerdo con la histrionisa, el acercamiento se dio gracias a un proyecto en el que colaboraron hace casi una década. Y aunque tenían muchas en común, su postura ante temas como el matrimonio y los hijos no era compatible, lo que los llevó a poner fin a su romance por primera vez.

“Yo venía con muchísimas ideas de ‘quiero ser mamá, me quiero casar’, la típica listita del amor romántico, así entré a esta relación. En la segunda cita le dije a Osvaldo: ‘Yo me quiero casar, quiero tener hijos’“, destapó Pimentel.

Sin embargo, el galán de la pantalla chica tenía otros planes: “Nunca me casé, entonces en ese momento de mi vida era ‘no creo en el matrimonio’, en la institución. Hoy soy más flexible con el asunto de hijos, pues el chico tenía dos años… Eso como que marcó un tema entre nosotros de un desencuentro inicial que se tuvo que ir acomodando con los años”, apuntó.

A pesar de haber tomado esa decisión de forma conjunta, los estragos de su separación fueron monumentales para ambas partes. Osvaldo Benavides relató: “Yo sí siento que fue de los dolores más fuertes que he tenido en mi vida. Hoy entiendo que no fue solo porque nos separamos, sino porque toda mi identidad estaba volcada en ese vínculo“.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides: así se dio la reconciliación

Las conductoras del show redirigieron la conversación hacia el momento de su reencuentro y eventual reconciliación. Al respecto, Benavides destapó que vivió una experiencia inusual en la que presintió su inminente acercamiento pese a años de soltería.

“Hubo un día en esas épocas que me desperté y sentí que me estaba llamando y me pasé varias horas del día como que algo estaba pasando… Al día siguiente ella se pone en contacto por primera vez. Ella fue la que me buscó“, confesó el histrión.

Por su parte, Esmeralda Pimentel afirmó que, si bien su segunda oportunidad en el amor surgió de forma inesperada, esta se dio en el momento indicado.

“Juré que no me iba a responder, empezamos a hablar (…) Me dijo: ‘Ya, deja de luchar, ríndete al amor’, y suena muy bonito, pero vinieron nuevos retos”, recalcó.

Actualmente, la feliz pareja se encuentra en su mejor etapa a nivel personal y profesional. Tanto es así que comparten escena en la obra de teatro “Siete Veces Adiós”, dirigida por Alan Estrada.

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