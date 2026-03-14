Identificados los 6 militares de EE. UU. que murieron en el accidente en Irak

El Departamento de Guerra de Estados Unidos identificó este sábado a los seis militares que murieron el pasado jueves cuando su avión KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, mientras participaban en labores de apoyo a la operación “Furia Épica”, emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Militares muertos

Entre las víctimas se encuentran:

Mayor John A. Klinner , 33 años, de Auburn, Alabama

, 33 años, de Auburn, Alabama Capitana Ariana G. Savino , 31 años, de Covington, Washington

, 31 años, de Covington, Washington Sargento Técnica Ashley B. Pruitt, 34 años, de Bardstown, Kentucky

Estos tres pertenecían a la Sexta Ala de Reabastecimiento Aéreo, con base en la Fuerza Aérea MacDill, Florida, sede también del Comando Central del Ejército (Centcom).

Los otros militares caídos son:

Capitán Seth R. Koval , 38 años, de Mooresville, Indiana

, 38 años, de Mooresville, Indiana Capitán Curtis J. Angst , 30 años, de Wilmington, Ohio

, 30 años, de Wilmington, Ohio Sargento Técnico Tyler H. Simmons, 28 años, de Columbus, Ohio

Ellos estaban asignados a la 121 Ala de Reabastecimiento Aéreo, en la base de la Guardia Nacional Aérea Rickenbacker, en Columbus, Ohio.

Causa del accidente y versiones enfrentadas

El Pentágono informó que el accidente ocurrió en espacio aéreo aliado y que “no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”.

Sin embargo, un portavoz iraní del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya afirmó que el avión fue alcanzado por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak, según declaraciones citadas por la agencia Fars.

La Guardia Revolucionaria iraní añadió que el impacto ocurrió mientras el KC-135 abastecía a otro avión de combate “enemigo”, que logró aterrizar de emergencia con su tripulación a salvo.

Balance de bajas de Estados Unidos desde el inicio del conflicto

Con estas seis muertes, ya suman 14 soldados estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero. Siete murieron por ataques iraníes, uno más por una “emergencia médica” en Kuwait y el resto en este accidente en Irak.

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