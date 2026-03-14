Jurado declara culpables a ocho personas por apoyo al terrorismo tras ataque a centro de ICE en Texas

Un jurado declaró culpables a ocho personas por brindar apoyo al terrorismo en un caso vinculado a una protesta contra un centro de detención de inmigrantes en Alvarado, en el estado de Texas.

El veredicto forma parte del proceso contra nueve acusados por el incidente ocurrido el pasado 4 de julio en el centro de detención de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el complejo Centro de Detención Prairieland, ubicado al suroeste de Dallas.



Durante el incidente, un policía resultó herido tras recibir un disparo en el cuello, según los documentos judiciales.

Protesta derivó en cargos por terrorismo y armas

De acuerdo con la denuncia penal, los acusados llegaron al lugar vestidos con ropa militar negra y realizaron acciones contra las instalaciones del centro de detención.



Las autoridades indicaron que se lanzaron fuegos artificiales hacia el complejo y se realizaron grafitis en vehículos civiles durante la protesta.



En total, los nueve acusados enfrentaban 65 cargos, entre ellos intento de asesinato, colaboración con terroristas y delitos relacionados con armas, según reportó CBS.



Ocho de los acusados fueron hallados culpables de al menos tres cargos cada uno, incluidos delitos por proporcionar apoyo material a terroristas.

Uno de los acusados fue condenado por intento de asesinato

Entre los acusados, Benjamin Song fue declarado culpable de intento de asesinato, tras ser señalado por disparar contra el agente que resultó herido durante el incidente.



La Fiscalía estadounidense sostuvo durante el proceso que el grupo llevó a cabo un ataque premeditado contra el centro de detención.

Gobierno vinculó el caso con Antifa

Las autoridades federales afirmaron que la acción estuvo inspirada en la ideología del movimiento Antifa.



En septiembre pasado, el presidente Donald Trump designó a Antifa como organización terrorista doméstica y ordenó a agencias federales investigar, desmantelar y perseguir cualquier operación ilegal vinculada al grupo, incluido el apoyo material a actos violentos.



Antifa es descrito como un movimiento descentralizado de izquierda que se opone a grupos de extrema derecha, racistas y fascistas, y durante años ha sido objeto de críticas por parte de Trump, aunque no cuenta con un liderazgo central ni una organización formal identificada.

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